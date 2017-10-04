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Ozan Orhon'un eski halinden eser kalmadı !

Yıllarca kilolarıyla başı dertte olan ünlü sanatçı Ozan Orhon mide ameliyatı olup kilolarından kurtulmuştu.Ozan Orhon'un son halini görenler gözlerine inanamadı.

04 Ekim 2017 Çarşamba 14:28
Ozan Orhon'un eski halinden eser kalmadı !

Yıllardır kilolarıyla başı dertte olan ünlü sanatçı Ozan Orhon mide ameliyatı olarak midesinin yarısından fazlasını aldırmıştı.Geçirdiği başarılı ameliyat sonrası 60 kilo veren Orhon , son halihle görenleri bir kez daha şaşırttı.

Bir filmin galasında görüntülenen Ozan Orhon yeniden aldığı kilolarla başı derde girdi.2000'li yılların başında 130 kiloya kadar çıkan Orhon geçirdiği ameliyat sonrası birden verdiği 60 kilo ve vücudunun hızla su kaybetmesi sonucu hastaneye kaldırılmış ve ikinci kez ameliyat olmuştu.

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