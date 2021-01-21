Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında flaş açıklama!

Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiası nedeni ile yargılanacağı davada ilk duruşma bugün gerçekleşti. İki eski sevgilinin birbirlerinden şikayetçi olduğu davada bugün ilk duruşma İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya iki taraf avukatlarıyla beraber katıldı. Taraflar dinlendi ve mahkeme duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

Ozan Güven'den flaş gelir açıklaması: Aylık gelirim 5.000 TL!

İlk kez hakim karşısına çıkan Ozan Güven'den flaş gelir açıklaması: Oyunculuk yaparak geçimini sürdürdüğünü söyleyen Ozan Güven aylık gelirinin 5 bin lira olduğunu söyledi. Ozan Güven'in oyunculuk yaparak aylık gelirinin 5.000 TL olduğunu söylemesi ise oldukça dikkat çekti. Deniz Bulutsuz ise aylık gelirinin 20 bin lira olduğunu ve eğitim danışmanlığı yaptığını söyledi.

Ozan Güven hakkında "Hakaret, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma ve Kasten Yaralama" suçlarından 3 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmışken, Ozan Güven'in de şikayeti ile Deniz Bulutsuz hakkında "Basit Yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis davası açılmıstı.

Tarafların katılımı ile ilk duruşma 21 Ocak'ta gerçekleşti. Ozan Güven duruşmada şikayetlerin hiçbirini kabul etmeyerek "Verdiğim ifadeye ekleyeceğim başka bir şey yoktur. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Karşı taraftan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Daha önce savcılığa verdiği yazılı savunmasına başka bir şey eklemedi. Kendisinin de yaralandığını ve darp raporu alarak mahkemeye sunduğunu belirti.

Deniz Bulutsuz ise duruşmada Ozan Güven gibi savcılıkta verdiği yazılı ifadesini tekrar ettiğini söyledi. Hakimin olayı tekrar anlatmasını istemesi üzerine "Anlatmak zorunda kalmazsam çok sevinirim." diyerek yaşananlar çok ağır olduğunu ifade etti. Ayrıca Ozan Güven'inde kendisinden şikayetçi olduğu suçlama için "Suçlamayı kabul etmiyorum. Belki canımı kurtarmaya çalışırken bana gelen darbelere engel olmaya çalışırken olmuştur" ifadelerini kullandı.

Mahkeme Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz darp davasında duruşmayı erteledi. 2. duruşma 30 Nisan'da gerçekleşecek.





Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 00:25