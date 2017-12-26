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Ozan Güven'e dudak uçuklatan teklif !

Fi dizisindeki sahneleriyle adından sıkça söz ettiren Ozan Güven'e rekor teklif ...Fi dizisindeki su içme sahneleriyle hafızalara kazınan Ozan Güven, ünlü bir su markasından teklif aldı.

26 Aralık 2017 Salı 14:03
Ozan Güven'e dudak uçuklatan teklif !

Fi dizisinde canlandırdığı 'Can Manay' karakteriyle büyük beğeni toplayan, Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Arif v 216' ile sinemada da boy göstermeye hazırlanan Ozan Güven'e ünlü bir markadan reklam teklifi geldi. Ozan Güven, geçen günlerde bir otomobil markasının reklam teklifine 'evet' demişti.

İddialara göre 'Fi' dizisindeki su içme sahneleriyle dikkat çeken Ozan Güven'i, bir su markası reklam yüzü yapmak istiyor. Bir su firmasının reklam filmi için 42 yaşındaki oyuncuya 2 milyon TL'lik teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

 Ozan Güven, teklifi kabul ederse ocak ayında kamera karşısına geçecek.

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