Ozan Güven Bodrum'da fena yakalandı !

Ozan Güven, 'Arif V 216' filminin çekimlerinin tamamlanmasının ardından Bodrum gecelerinin altını üstüne getirdi.

Marina Yat Kulüp'te eğlenen ünlü oyuncunun, yanındaki sarışın genç kızla yakınlığı objektiflere yansıdı. Güven'in, gece boyunca yanından ayrılmadığı kadını zaman zaman öptüğü de görüldü.

42 yaşındaki oyuncu, bir yılı aşkın süredir tasarımcı Ece Önen'le beraberlik yaşıyordu. Önen'le de Güven, Cem Yılmaz'ın 'Gizli Kalsın'daki doğum günü partisi sırasında gece eğlencesinde tanışıp sevgili olmuştu. Güven'in, film çekimlerine başladığı günlerde Önen'le arası bozuldu. Ece Önen'in, ünlü oyuncu film çekimindeyken kız arkadaşlarıyla yurt dışına tatile gitmesi ayrılık iddialarını güçlendirdi. İkilinin, yakın zamanda ise tamamen koptuğu öğrenildi.