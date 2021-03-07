Oyuncu Ayşegül Çınar gözaltına alındı!

Habertürk'te yer alan habere göre dizi oyuncusu Ayşegül Çınar, İstanbul Beylikdüzü'nde arkadaşlarıyla bir araya geldikten sonra eve dönüşünde polis kontrolüne takıldı. Ayşegül Çınar'ın otomobilinde yapılan aramalarda uyuşturucu bulunduğu belirtildi.

Gözaltı uygulanan Ayşegül Çınar, polis ekipleri tarafından Etiler Karakolu'na götürüldü. Ayşegül Çınar karakoldaki ifadesinde hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını, bulunan uyuşturucunun kendisine ait olmadığını, kurtulmak istediği eski erkek arkadaşının kendisine tuzak kurduğunu ileri sürdü.

Ayşegül Çınar, Masal Şatosu ve Yasak Elma gibi dizilerdeki rolleriyle tanınmıştı.