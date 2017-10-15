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Oyuncu Aylin Altun Türkiye'den 2 Film Teklifi Aldı!

Gurbetçi Oyuncu Aylin Altun, Türkiye'den iki sinema filmi için teklif aldı. Almanya'da üniversite eğitimini tamamlayan ve 4 dili ana dil düzeyinde konuşan Aylin Altun, bundan böyle ki kariyerini Türkiye'de devam ettirecek...

15 Ekim 2017 Pazar 13:09
Oyuncu Aylin Altun Türkiye'den 2 Film Teklifi Aldı!

Almanya'da Augsburg Üniversitesi'ni bitirdikten sonra RTL2 televizonunda program sunuculuğu yapan ve daha sonra oyunculuğu seçerek bir çok Alman dizisinde oynayan Oyuncu Aylin Altun, bundan sonra Türk dizileri ve sinemalarında boy gösterecek.


Avrasya Medya Birliği'ne bağlı yapım şirketinden teklif alan oyuncu, Mart ayında çekimleri başlayacak bir dönem filminde rol alacak.

Almanca,İspanyolca,İngilizce ve Fransınca dillerini ana dil düzeyinde konuşan Aylin Altun, Türkiye'den dizi ve sinema filmi teklifi alınca ülkemize yerleşerek bundan sonraki kariyerini Türkiye'de şekillendirmeye karar verdi.


Avrasya Medya Birliği'nin çok önemli 2 sinema filminde rol alacak oyuncunun yakın zamanda isminden sıkça söz ettireceği ifade ediliyor...

Son Güncelleme: 15.10.2017 13:12
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