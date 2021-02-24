Oyuncu Ashley Judd ormandan nasıl kurtarıldı?

ABD'li 52 yaşındaki ünlü oyuncu Ashley Judd'un başına akıllara gelmeyecek bir olay geldi. Cüce şempanzeler olan bonoboları koruma çalışmasının yürütüleceği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne giden Ashley Judd, ormandayken düşüp bacağını kırdı. Bacağının dört farklı yerden kırıldığı anlaşılan ünlü oyuncunun ıssız bir yağmur ormanında olmasından dolayı hastaneye götürülmesi bir hayli gecikti. Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olan Judd'un hastaneye götürülmesi tam 55 saat sürdü.

Sağ bacağında doku hasarları oluştu

Ormanda geçen korku dolu iki günün ardından hastaneye kaldırılan Ashley Judd'un sağ bacağında büyük doku hasarlarının oluştuğu aktarıldı. Modern bilimin mucizelerine güvendiğini kaydeden Judd, yakın zamanda tekrar yürümek istediğini söyledi. Başına gelen korkunç kazaya dair Instagram hesabından paylaşımda bulunan Judd, karanlık olan ormanda yerde duran bir ağaç köküne ayağının takıldığını belirtti. Düştüğü zaman bacağının kırıldığını fark eden Judd, bacağına bakınca adeta şoka girdiğini ve bayıldığını dile getirdi.

"Bacağımı kaybetme tehlikem vardı"

Bacağının oldukça kötü durumda olduğunu kaydeden ünlü oyuncu, müdahalenin biraz daha gecikmesi durumunda bacağını kaybetme tehlikesiyle karşılaşabileceği ifade etti. Ashley Judd, yağmur ormanlarının ortasından hastaneye taşınma macerasını da anlattı. O korku dolu anlarda bacağını kaybetme düşüncesiyle barışmaya çalıştığını kaydeden Judd, önce hamakla taşındığını ve daha sonra 6 saatlik bir motosiklet yolculuğu yaptığını aktardı. Motosiklet yolculuğundan sonra geceyi bir kukübede geçirdiğini kaydeden ünlü oyuncu daha sonra Güney Afrika'da bulunan bir hastaneye ulaştırıldığını belirtti.

Bacağındaki sinirlerin iyileşmesi için biraz süre gerektiğini kaydeden Judd, daha sonra uzun bir fizik tedavi sürecinden geçeceğini dile getirdi. Kendisinin hastane masraflarının sendika sigortası olarak karşılandığını aktaran Ashley Judd, "Bölgede yaşayan halktan birisinin başına aynı şeyin gelmesi halinde neler olacağını bir düşünün" dedi.