Oytun Erbaş, Kanal D’de Yüzleşme Programını Sunacak

Akademisyen kimliği ile bilindiği kadar, TV programlarıyla da gündeme gelen Oytun Erbaş, koronavirüsle ilgili yorumları nedeniyle eleştirilmişti. Erbaş, bir programda koronavirüsten korunma konusunda maskenin etkili olmadığını, Türk geninin buna karşı güçlü olduğu ve etkilenmediğini ifade etmişti. Erbaş daha sonra bu açıklamalarının koronavirüsle ilgili olmadığını söyledi. Ancak tuzlu su gargarası ve Türk geni gibi açıklamaları nedeniyle Erbaş, sosyal medyada alay konusu oldu.

Yüzleşme programında moderatör olacak

Oytun Erbaş’la ilgili gelen son haberse, ünlü akademisyenin TV dünyasına biraz daha gireceğini gösteriyor. Erbaş, Kanal D’de yayınlanacak Yüzleşme adlı bir programı sunacak. Programda Yüzleşme evinde yaşayan 7 kişi anlatılacak ve gerçek yaşam öyküleri incelenecek. Uzman doktorların katkılarıyla, insanların sağlık sorunlarına çözüm aranacak. Oytun Erbaş, insanlara psikolojik ve tıbbi anlamda destek olacak. Program 7 gün 24 saat sürerken, Kanal D’de yayınlanacak.