Öykü Karayel ve Can Bonomo Bebeklerine Kavuştu! Öykü Karayel Doğurdu mu?

11 Temmuz 2018 tarihinde Maçka Küçükçiftlik Park'ta düzenledikleri bir tören ile dünya evine giren Öykü Karayel ve Can Bonomo, bu tarihten birkaç gün sonra Çeşme'de yakınları ile birlikte harika bir yaz düğünü yapmıştı. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, ilk kez anne ve baba olacaklarını 31 Aralık 2020 tarihinde Instagram hesapları üzerinden bir fotoğraf paylaşarak duyurmuştu.

ROMAN BEBEK DOĞDU

Roman Bonomo’nun Nisan ayında doğması bekleniyordu ve ünlü çift bebeklerine kavuşmak için gün sayıyordu. Bu sabah gelen son dakika bilgisi ile birlikte Öykü Karayel’in doğum yaptığı öğrenildi. Can Bonomo’nun menajeri ve can dostu Ece Çelebioğlu’nun yaptığı paylaşımda yer alan “Hala oldum” ifadesi ile bu bilgi doğrulandı. Can Bonomo da Twitter ve Instagram hesaplarının biyografi bölümüne “Dad” ifadesini ekleyerek baba olduğunu resmi olarak duyurmuş oldu.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021, 14:30