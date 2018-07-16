Öykü Çelik’in Maldivler Keyfi

Tatil için yurt dışını tercih eden oyuncu Öykü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla fit vücudunu da gözler önüne serdi.Muhabirlere bikinili görüntü vermemek adına alınan önlemler eskilerde kaldı, artık pek çok ünlü isim sosyal medya hesabından plaj fotoğraflarını paylaşmaktan geri durmuyor.Bunun son örneğini oyuncu Öykü Çelik gösterdi. Dünyanın önemli tatil yerlerinden Maldivlere giden Çelik burada yaptığı dalış sonrasında çekilmiş karelerini ‘Mavi’ notuyla sevenlerine ulaştırdı.Öykü Çelik’in bu kareleri çok sayıda beğeni aldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 10:50