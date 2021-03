Oscar'ın habercisi Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu!

Sinema dünyasının en büyük ikinci ödülü olarak kabul edilen Golden Globes (Altın Küre Ödülleri) dün gece sahiplerine ulaştı. Pandemi nedeniyle 78 yıl boyuca ilk kez dijital olarak olarak düzenlenen ödüllerin kime gideceğini Hollywood Foreign Press Association belirledi.

Töreni Tina Fey ve Amy Poehler sundu

Ödül töreninin ev sahipleri (sunucuları) bu kez ünlü oyuncular Tina Fey ve Amy Poehler oldu. Pandemi koşulları nedeniyle birçok ünlü isim ödül törenini online olarak takip etti. Az sayıdaki katılımcı ise maske takarak ve mesafeli şekilde oturarak törene katıldı.

En İyi Film Ödülü Nomadland'in!

Salgın koşulları nedeniyle bu yıl kırmızı halı geçişi yapılmadı. Ancak yine de ünlü isimlerin kırmızı halı röportajları gösterildi. Drama Dalında En İyi Film Ödülü Nomadland filmine gitti. Nomadland filminin yönetmeni olan Chloé Zhao ise En İyi Yönetmen ödülünü kazandı.

Böylece Zhao, bu ödülü kazanan Asya kökenkli ilk kadın yönetmen oldu. Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise önceki yıl 43 yaşındayken hayata veda eden Chadwick Boseman'a gitti. İşte Altın Küre Ödülleri Ödülleri'ni kazananlar...

En İyi Film

-Nomadland

Yabancı Dilde En İyi Film

-Minari

-Borat Subsequent Moviefilm

En İyi Animasyon

-Saul

En İyi Erkek Oyuncu

-Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom

En İyi Kadın Oyuncu

-Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

En İyi Erkek Oyuncu

-Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm

En İyi Kadın Oyuncu

-Rosamund Pike, I Care A Lot

En İyi Yönetmen

-Chloe Zhao, Nomadland

En İyi Senaryo

-The Trial of the Chicago 7

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

-Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

-Jodie Foster, The Mauritanian

En İyi Film Müziği

-Soul - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

En İyi Orijinal Şarkı

-Io Si (Seen) - The Life Ahead

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 09:09