Oryantal Didem tartışması sürüyor! Ali Sunal'dan flaş açıklama

İbo Show'da Oryantal Didem'in dans performansı esnasında tepki çeken bir durum yaşanmıştı. Programın konuklarından Bülent Serttaş, Oryantal Didem dans ederken bakışlarını farklı yönlere çevirmişti. Bu durum bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "saygısızlık" olarak nitelendirilmiş, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu edilmişti. "Sadakatte Bülent Serttaş gibi ol." şeklinde paylaşımlar yapılmıştı.

"Hayranlıkla seyrettim"

Programın diğer konuklarından biri de Ali Sunal'dı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ali Sunal, Oryantal Didem'in dans performansını hayranlık içerisinde seyrettiğini ifade etti. Ali Sunal, Oryantal Didem'e bakmadığı tek anın kameralar tarafından yakalandığını belirtti.

Oryantal Didem ne demişti?

Oryantal Didem, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, işini yaptığı sırada durumu anlamadığını kaydederek, sosyal medya platformlarında gündem olunca Bülent Serttaş'ın hareketlerini gördüğünü ifade etti. Bülent Serttaş ile daha önce beraber sahne aldıkları bir etkinlikte söz konusu ismin kendisine saygısızca davrandığını ileri süren Oryantal Didem, yaşanan son olayın bununla ilgisi olabileceğini belirtmişti.

Oryantal Didem hem Türkiye'de hem de dünya genelinde mesleğini oldukça güzel bir biçimde icra ettiğini kaydederek, Bülent Serttaş'ın gözlerini kasıtlı olarak kaçırdığını ve bunun ciddi bir saygısızlık olduğunu söylemişti. Bu durumu yakıştıramadığını ifade eden Oryantal Didem, dans ve sanat icra edilirken böyle bir şey yapılmaması gerektiğine dikkat çekmişti.

Hadise'den destek gelmişti

Oryantal Didem'in dansını sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, dansın sanat olduğunu ve alkışlanması gerektiğini ifade etmişti.

Kıyafeti de konuşulmuştu

Oryantal Didem'in dans ederken giydiği kıyafet de konuşulmuştu. Söz konusu ismin daha önceki programlarda giydiği kıyafetler ile en sonki programda giydiği kıyafet arasında büyük bir fark bulunduğu görülmüştü. Oryantal Didem'in siyah uzun bir elbise giydiği ve sadece sırt dekoltesi verdiği fark edilmişti. Sosyal medya kullanıcıları bu duruma da sert tepki göstermişti. Sıkıntının Oryantal Didem'in kapalı giyinmesinde olmadığını belirten kullanıcılar, asıl sıkıntının işini yaptığı kıyafeti rahat bir şekilde giyememesi olduğunu ifade etmişlerdi.

Oryantal Didem'in özgürlüğünün elinden alındığını kaydeden kullanıcılar, RTÜK tarafından verilen karar nedeniyle televizyonda oryantal kostümlerine yasak getirildiğini dile getirmişlerdi. Bazı kullanıcılar ise olayı garip bir yerden görerek çıplaklığın medeniyet olarak algılanmaması gerektiğini ifade etmişler ancak asıl sıkıntının özgürlük kısıtlaması olduğunu anlayamamışlardı.

Bu konular gündemdeki yerini bir süre daha koruyacak gibi görünüyor. Bülent Serttaş'tan konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

"Okumak istiyorum"

Oryantal Didem, daha önce verdiği bir röportajda, ailesine maddi anlamda destek olmak için okulu bırakmak zorunda kaldığını söylemiş ancak okumayı çok istediğini ve üniversiteye gitmek konusunda kararlı olduğunu ifade etmişti.