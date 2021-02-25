Örümcek Adam'ın yeni filminin ismi netleşti!

Marvel Sinematik Evreni'nin sevilen karakterlerinden olan Örücek Adam'ın üçüncü filminin isminin ne olacağı konusunda tartışmalar yapılıyordu. Tom Holland'ın ergen Spider Man'i canlandırdığı serinin ilk filmi olan Spider-Man Homecoming (Eve Dönüş) 2017 yılında, Spider-Man: Far From Home (Evden Uzakta) ise 2019 yılında gösterime girmişti. Çok beğenilen Tom Holland'lı ergen, sevimli ve esprili Örümcek Adam karateri Marvel evreninin önemli filmlerinde de boy göstermişti. Tom Holland'ın Örümcek Adam'ı; Avergers: Infinity War, Avengers: Endgame ve Kantan Amerika: İç Savaş adlı filmlerde yer almıştı.

Spider Man: No Way Home!

Örümcek Adam'ın 17 Aralık 2021'de gösterime girecek olan yeni filminin isminin ne olacağıyla ilgili birçok yorum yapılmıştı. Üçüncü filmin adıyla ilgili Twitter'dan bir video paylaşan Sony Pictures filmin adını açıkladı. Sony Pictures'ın vieosunda yer alan oyuncular Tom Holland, Zendaya ile Jacob Batalon üçüncü Örümcek Adam filminin isminin "Spider-Man: No Way Home" olacağını açıkladı. Filme ilişkin ayrıntılar bir sır gibi saklanıyor ve konusunun ne olacağı saklanıyor. İsimden hareketle yeni filmin yine Örümcek Adam'ın evden uzak kalmasıyla ilgili olacağı tahmin ediliyor.

Oyuncular, istedikleri isimler açıklamıştı

Önceki günlerde filmin isminin ne olacağıyla ilgili bazı fikirler başrol Tom Holland ve diğer oyuncular tarafından tarafından paylaşılmıştı. Tom Holland, filmin isminin "Spider-Man: Phone Home" (Örümcek-Adam: Evi Ara) olabileceğini kaydetmişti. Jacob Batalon "Spider-Man: Home Wrecker" (Örümcek-Adam: Yuva Yıkan) ismini seçerken Zendaya'nın tercihi ise "Spider-Man: Homeslice" (Örümcek-Adam: Mahalle Arkadaşı) olmuştu.

Filmle ilgili herhangi bir ertlemenin söz konusu olmayacağı ve yönetmenlik koltuğunda Jon Watts'ın oturacağı aktarıldı. 2019 yılında gösterime giren Spider-Man: Far From Home (Evden Uzakta), gişede elde ettiği 1,1 milyar dolarlık kazançla şimdiye kadar en çok kazandıran Örümcek Adam filmi olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 15:25