Örümcek Adam aşkını itiraf etti!

Ünlü eğlence şirketi Marvel'ın sinematik evrenine "Örümcek Adam: Eve Dönüş" ve "Örümcek Adam: Evden Uzakta" ile giren Tom Holland'dan bazı itiraflar geldi. Serinin üçüncü filmi olan ve Aralık ayında gösterime girecek olan Spider Man: No Way Home filmiyle ilgili röportajlar veren 24 yaşındaki oyuncudan samimi açıklamalar geldi. W dergisine demeç veren Holland, Harry Potter serisini izlerken Emma Watson'a aşık olduğunu itiraf etti. Hermione karakterine hayat veren Emma Watson'ın "Harry Potter ve Ateş Kadehi" filminde pembe bir elbise giydiğini hatırlatan Holland, onu görünce adeta yerine mıhlandığını belirtti.

"Robert Downey Jr.'ın elini sıktım, sonra odaya gerçeği geldi"

Marvel Sinematik Evreni'ndeki Iron Man rolüyle büyük hayran kitlesine ulaşan Robert Downey Jr. hakkında GQ dergisine konuşan Tom Holland komik bir anısından bahsetti. Örümcek Adam'ın seçmelerine gittiği zaman Robert Downey Jr. ile dublörünü karıştırdığını kaydeden Holland, o gün olağanüstü gergin olduğunu söyledi.

Odaya girince Robert Downey Jr.'ı görünce heyecanlandığını ve yanına giderek kendisini tanıttığını aktaran Holland, onun ekrandaki gibi görünmediğini fark ettiğini kaydetti. Yine de bozuntuya vermediğini aktaran ve elini sıktığını belirten ünlü oyuncu, o anda odaya gerçek Robert Downey Jr.'ın girdiğini söyledi. Holland, o an yaşadığı şoku şimdi gülerek hatırladığını dile getirdi.

"Havalı görünmeye çalışarak hata ettim"

Öte yandan 24 yaşındaki genç oyuncu, 2022 yılında vizyona girecek Uncharted filmi hakkında açıklama yaptı. Filmde Nathan Drake karakterine hayat verirken kendinden yoğun bir şüphe duyduğunu belirten Holland, çekimler sırasında "İyi görünüyor muyum?" diye düşünmenin oyunculuk açısından kötü olduğunu kaydetti.

Çekimlerin bazı anlarında havalı görünmek için iç sesinin kendisiyle konuştuğunu kaydeden Holland, bunun kötü bir düşünce olduğunu belirtti. Çekimlerdeki başarısından emin olmadığını aktaran Holland, havalı görünmeye çalışmanın büyük bir hata olduğunu ve bundan dersler çıkararak diğer filmlerde eksiklerini kapatacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 11:36