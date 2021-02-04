Organize İşler Filmi Konusu Ne, Oyuncuları Kim, Ne Zaman Çekildi, Hangi Kanalda?

Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Organize İşler filmi seyirciler tarafından heyecanla bekleniyor. İzleyiciler Organize İşler filminin oyuncu kadrosunu, konusunu, ne zaman ve nerede çekildiğini merak ediyor. Sizler için Organize İşler filmi ile ilgili merak edilen tüm detaylara haberimizde yer verdik.

İlk kez 2005 yılında vizyona giren Organize İşler filmi sinema severlerden tam puan almıştı. Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan filmin detayları merak edildi. Hem filmi yönetip hem de başrol oynayan Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Asım Noyan karakterinin dolandırıcılık hikayesi filmde ele alınıyor. Oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Organize İşler filmi aksiyon ve komedi kategorisinde yer alıyor. Vizyona girdiği zaman da büyük beğeni toplayan film her yayınlandığında televizyon seyircisini de kahkahalara boğuyor.

ORGANİZE İŞLER HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 20.00’da televizyon izleyicisi ile buluşacak olan Organize İşler filmi heyecanla bekleniyor. Saat 20.00’da filmi kaçıran veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler 23.45’de yayınlanacak tekrarını da izleyebilecekler.

Sıradan bir adam olan Asım Noyan’ın Superman kostümü giyerek hayatını kazanmaya çalışırken kendini bir anda suç dünyasında bulmasını ele alan filmde pek çok ünlü isim yer aldı. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Asım Noyan karakterine usta oyuncu Demet Akbağ, Tolga Çevik, Altan Erkekli, Özgü Namal, Cem Yılmaz ve Erdal Tosun gibi isimler eşlik etti.

ORGANİZE İŞLER FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

2005 yılında vizyona giren Organize İşler filminin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin çekimlerinde yaklaşık olarak 150 kişi çalışmış ve bu çekimler yedi buçuk hafta sürmüştür. 26 farklı mekanda çekilen Organize İşler filmindeki ana mekanlardan birisi olan Asım Noyan’ın evi daha önce 1500 metrekare büyüklüğünde bir otoparktı. Ancak ekip uzun uğraşlar sonucunda bu otoparkı 250 metrekarelik bir ev e dönüştürdü.

ORGANİZE İŞLER FİLMİNİN KONUSU

Yılların sevilen filmi Organize İşler, tam bir suç yuvası olan İstanbul'da geçmektedir. Filmin başrolü Asım Noyan karakteri Superman kıyafeti giyerek hayatını idame ettirmeye çalışan biridir. Ancak bir anda kendisini suç dünyasında ortasında bulacaktır. Tam da o anda masum insanlardan birine aşık olacak ve herkesin kafasını karıştıracaktır. Asım ve diğer karakterlerin hayatta kalma mücadelesini izleyeceğimiz bu film beklentileri fazlasıyla karşılayacak.

ORGANİZE İŞLER FİLMİ OYUNCU KADROSU