Önce uyuşturucu sonra tecavüz ! ABD'li yıldız tutuklandı ..

2015 yılında uyuşturucudan dolayı tutuklanan ABD’li ünlü rap şarkıcısı Cornell Iral Haynes’in bu sefer de tecavüzden tutuklandığı öğrenildi.

İddialara göre bu sabah polis karakoluna giderek Nelly lakabıyla tanınan ABD’li ünlü rap şarkıcısı Cornell Iral Haynes’in kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın Nelly'nin tutuklanmasını istedi.Kadının vermiş olduğu ifadenin ardından harekete geçen polis ekipleri Nelly'nin evine baskın düzenleyerek Nelly'i gözaltına aldı.

Yaşanan bu olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Nelly'nin avukatı ise, “Tarafımızca yapılan ön soruşturma, suçlamaya hiçbir şekilde güvenilmemesi gerektiğini, nedeninse açgözlülük ve kinden kaynaklı olduğunu net bir şekilde gösterdi” ifadelerini kullandı.