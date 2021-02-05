Ömre Bedel Dizisi, Oyuncuları, Konusu, Fragmanları

Gold Film yapımcılığında 2009-2011 yılları arasında seyircilerle buluşan dizi, döneminee damga vurmuştur. Nihat Durak yönetmenliğinde çekilen Ömre Bedel, drama türünde çekilmiştir. Güçlü bir oyuncu kadrosunu sahip olan dizinin oyuncuları arasında Onur Uğraş, Deniz Akçay ve Armağan Gülşahin yer almaktadır. 2011 senesinde final yapan dizi “Aşk her şeyi affeder mi?” sloganı ile ekranlarda yer almıştır.

Özge Özder, Murat Han, Mehmet Ali Nuroğlu ve Begüm Birgören gibi birbirinden başarılı isimlerin bir araya geldiği dizi, 29 Mart 2011 tarihinde seyircilere veda etmiştir. Ömre Bedel, 70. Bölümü ile final kararı almıştır.

Dizinin genel olarak tercih edilen mekan seçimleri arasında İstanbul ve Kilis vardır. Bir bölüm süresi 90 dakika olan Ömre Bedel’in müzikleri Kıraç tarafından yapılmıştır. 2011 senesinde ekranlara gelen dizi, yayınlandığı dönemde ekranlara damga vurmuş ve 2 sezon boyunca yayın hayatına devam etmiştir. Sloganı ile ilgi çeken dizi, seyircileri zaman zaman aşk mı yoksa intikam alma hırsı arasında seçim yapmakta zorlamıştır. Kilis ve İstanbul’da çekimleri yapılan Ömre Bedel’in tercih edildiği mekan olan villa ilgi toplamıştır. Soykan ailesinin oturduğu villa, izleyicilerin beğenisini toplamıştır. Villanın bulunduğu semt merak konusu olurken seyirciler senaryoyu farklı bulmuştur. Dizinin “Ömür” karakterinin kullandığı ev ise Hülya Avşar’a ait olan Sarıyer’deki villadır. Dizinin müziği ünlü müzisyen Kıraç tarafından bestelenmiştir. Çok başarılı ve hafızalara kazınan müziklere imza atan başarılı müzisyenin eserleri izleyiciler tarafından da çok beğenilmiş ve unutulmaz anlara imzasını atmıştır.

Fox Tv ekranlarında 25 Ağustos 2009 tarihinde 1. Sezonunu yayınlamaya başlayan dizi, 2 sezon boyunda ekranlarda kalmaya devam etmiş ve izleyicileri büyülemiştir. 2009 yılında ilk bölümünü ekranlara getiren Ömre Bedel, 29 Mart 2011 tarihinde 70. Bölümü ile final yapma kararı almıştır.

Kilis ve İstanbul hattında olaylar yaşanan dizide, Kilisli varlıklı bir ailenin oğlu olan Cesur’un büyük bir acı yaşaması dizinin ana konularından biri olur. İçindeki acı ile baş edemeyen Ömre Bedel, intikam yeminleri etmeye başlar. İntikam almak istediği kişi ise evlendiği kızın kız kardeşi Ömür’dür. Hikaye bu şekilde başlar ve yeni gelişmeler yaşanır.