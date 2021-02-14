Ölüm Zamanı dizisi ne zaman yayınlanacak? Oyuncu kadrosu ve konusu!

1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu olan Exxen birbirinden iddialı dizi, film ve yarışma programı ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Exxen'de yayın hayatına başlayacak olan Ölüm Zamanı adlı dizinin ilk afişi yayınlandı. Oyuncu kadrosu ve konusu ile merak uyandırmayı başaran dizi hakkında genel bilgiler ise haberimizin devamında yer alıyor.

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut oturduğu ve Zülküf Yücel'in senaryosunu kaleme aldığı Ölüm Zamanı adlı dizinin başrolünde Mert Yazıcıoğlu yer almaktadır. Mert Yazıcıoğlu en son Aşk 101 adlı dizide ki başarılı performansı ile adından sıkça söz ettirmiştir. Daha sonra da Bir Annenin Günahı adlı dizide yer almıştır. Kadroda usta isim Ahmet Mümtaz Taylan, en son Çukur'da rol alan güzel oyuncu Ece Yaşar, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde yer alan Nilsu Berfin Aktaş gibi başarılı isimler yer almaktadır.

Ölüm Zamanı dizisi konusu nedir?

Konusuna bakıldığında ise bir grup gencin kampa gittikleri alanda işlenen bir cinayetten sonra yaşanan sıra dışı olaylar ele alınmaktadır. Bol aksiyon ve gerilim dolu dizide heyecan hiç eksik olmayacaktır.

Ölüm Zamanı adlı dizi toplamda 8 bölümden oluşacaktır. Oyuncu kadrosu ise şöyledir:

Ölüm Zamanı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Mert Yazıcıoğlu

Mert Ramazan Demir

Ahmet Mümtaz Taylan

İdris Nebi Taşkan

Ece Yaşar

Nilsu Berfin Aktaş

Ölüm Zamanı dizisi ne zaman başlayacak?

Oyuncu kadrosu ve konusu büyük ilgi uyandıran Ölüm Zamanı dizisinin henüz yayın tarihi belli olmamıştır. Çekimleri tamamlanmak üzere olan dizinin çok yakın bir zamanda Exxen'de başlaması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 17:47