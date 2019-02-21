'Öldür Beni Sevgilim' ekibi tanıtım toplantısı düzenledi

İSTANBUL, () - Murat Boz ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı, Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu'nun rol aldığı 'Öldür Beni Sevgilim' filminin tanıtım toplantısı önceki gün yapıldı.

1 Mart'ta vizyona girecek olan filmin fragmanını basın mensuplarıyla beraber izleyen oyuncular, filme ilişkin görüşlerini paylaşıp soruları yanıtladı.

BİR POP STAR’LA ÇALIŞACAĞIM İÇİN ÇOK HEYECANLIYDIM

Çok eğlenceli bir film ortaya çıkardıklarını dile getirerek Seda Bakan "Açık konuşmak gerekirse ilk başta filmde bir pop starla çalışacağım için çok heyecanlıydım ama aynı zamanda; 'Murat Boz acaba çok kaprisli midir?', 'Sette kendisini ne kadar bekleriz?' diye düşüncelerim vardı. Murat’la candan arkadaş olabileceğimi hiç tahmin etmemiştim. Murat gerçekten göründüğü gibi birisi" dedi.

HERKESİ YAKALAYACAK BİR FİLM

Filmin güzel bir hikayeye sahip olduğunu söyleyen Bakan, "Herkes hayatında bir kere de olsa 'Milli Piyango çıksa ne yaparım?' diye düşünmüştür bence. Benim ailem çocukluğumdan beri bu konuyu düşünüyor. Ben çocukken komşumuzun bir tanesine de Milli Piyango çıkmıştı ve araba almışlardı. Ondan sonra mahallede herkes Milli Piyango'ya yüklenmişti ve Milli Piyango herkes için bir heyecan, umut olmuştu. O yüzden bence herkesi yakalayabilecek bir film" diye konuştu.

MURAT BOZ: YÜKSEKLİK KORKUM VAR

Boz, filmin senaryosunu ilk okuduğunda kafasında bazı sorular olduğunu dile getirerek, "İlk okuma provasında Seda, Yosi, Seda Güven, Özgür ve Açelya geldikten sonra her şeye ikna oldum, enerjimiz çok güzeldi. Filmde, sahne gereği yamaç paraşütü yaptığım. En zorlandığım sahne buydu, benim yükseklik korkum var, bu film için olmasa asla kimse beni paraşüte bindiremezdi” dedi.

Boz “Usta paraşütçüler eşliğinde bunu yapabildim, uçarken sadece bana verilen komutları yaptım, eğer paraşütü kullanan hocaya güvenmeseydim nasıl yapardım bilmiyorum, ama zor da olsa bunu başardım" ifadelerini kullandı. Filmin çekimlerinin büyük bir bölümünün Fethiye'de geçtiğini belirten Boz, "Çekimler gerçekten çok keyifli geçti. Oralardan hiç dönmek istemedik" dedi.

BU FİLM HERKESİN İÇİNİ ISITACAK

Yosi Mizrahi izleyicilerin filmde kendilerine ait pek çok hikaye ve pek çok anı bulabileceklerinin altını çizerek, "Çok lezzetli ve keyifli bir iş. Fragmanı da izleyince işin lezzetinin daha farklı olduğunu gördüm. Bütün oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok uzun yıllar sonra bu kadar sorunsuz bir ekiple çalışmaktan dolayı mutluyum. Ayrıca film malum yaz döneminde geçiyor. Bence sadece görüntüleri ile bile seyircinin içini ısıtacak bir film oldu" diye konuştu.

Seda Güven de çok heyecanlı olduğunu ve bir an önce filmi izlemek istediğini söylerken Açelya Topaloğlu; çoğunlukla rol aldığı yapımlarda sempatik karakterler canlandırdığını belirterek, bu filmdeki karakterini başarılı bir şekilde oynama adına ilk başlarda gergin anlar yaşadığını kaydetti.

Özgür Emre Yıldırım ise filmde sadece başarılı değil aynı zamanda komik de olan bir yönetmenle çalıştıkları için çekimler sırasında güzel bir motivasyona sahip olduklarını ifade etti.