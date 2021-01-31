Olağan Şüpheliler dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosu ve konusu!

Yapımcılığını 1441 Productions’un üstlendiği, yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun yaptığı, başrollerini ise; Bennu Yıldırımlar, Ceren Monay ve Yasemin Allen’ın paylaşacağı Olağan Şüheliler dizisi çok yakında EXXEN'de yayınlanmaya başlayacak. Türkiye’nin yeni dijital platformu Exxen’de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinin çekimlerine başlandı. Dizi güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile daha şimdiden dikkat çekmeyi başardı. Dizide eşlerini öldüren 3 ev kadının hayat hikayeleri anlatılacak. Polisiye tarzında olan dizide yer yer gerilim dolu anlara yer verilirken bazı anlarda da komik sahnelerle izleyici karşısına çıkacak. Daha önce Bennu Yıldırımlar'ın yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisine benzer bir konunun işleneceği dizinin Mart ayında EXXEN'de yayınlanması bekleniyor.

Bennu Yıldırımlar Kimdir?

22 Kasım 1969 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul doğumludur. İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar ile evliliğine sürdürmekte olan Bennu Yıldırımlar'ın 1 tane çocuğu vardır. 1.69 metre boyunda ve 61 kilo olan Bennu Yıldırımlar yay burcudur. İstanbul Üniversitesi Devlet konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Rol aldığı bazı film ve diziler ise şunlardır; Kadın, Gönül İşleri, Yaprak Dökümü, Perili Köşk, Gençler, Süper Baba, Üzgünüm Leyla,Tek Celse, Utanmaz Adam, Kördüğüm, Bir Tatlı Huzur, Altınsoylar, Adada Son Gece, Ağrıya Dönüş, Ahlat Ağacı, Ağustos Böcekleri ve Karıncalar, Ölümün El Yazısı, Hiç Yoktan Aşk, Kars Öyküleri, Kaç Para Kaç, Gökten Üç Elma Düştü.

5 Haziran 1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. Diyarbakır doğumludur. 1.61 metre boyunda 42 kilo ve ikizler burcudur. 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır ve 2009 yılında mezun olmuştur. 3 Eylül 2017 yılında Nico Burn ile evlenmiştir. Yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şunlardır:

Diziler; Avlu, O Hayat Benim, İşler Güçler, Kavak Yelleri, Doktorlar, Nefes Nefese, Dayı, Serseri Aşıklar.

Filmler; Arada, El Değmemiş Aşk, Olaylar Olaylar, Yok Artık, Bi Küçük Eylül Meselesi.

Yasemin Kay Allen kimdir?

10 Temmuz 1989 tarihinde doğmuştur. Londra İngiltere doğumludur. 1.75 metre boyunda ve 54 kilodur. Annesi yeşilçamın başarılı oyuncularından Suna Yıldızoğlu'dur. Babası Dudley Allendir.İlkokulu Türkiye'de okuyan oyuncu 11 yaşında Avusturalya'ya annesi ile birlikte yerleşip ve liseyi orada okumuştur. Liseyi bitirdikten sonra Quessland Üniversitesi

Sinema Televizyon bölümünü kazandı. Rol aldığı diziler ve filmler şunlardır: Yerden Yüksek, Dönerse Senindir, Merhamet, Su ve Ateş, Yerden Yüksek, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde