Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir Çiftinden Romantik Paylaşım

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve sevilen şarkıcı ve aynı zamanda oyunculuk yapan Oğuzhan Koç beraberliği magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Demet Özdemir'in rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, izleyiciler tarafından merak içinde takip edilirken Oğuzhan Koç'un son çıkardığı şarkısı ‘’ hepsi Geçiyor’’ milyonlarca görüntülenme sayısına ulaştı. işlerinde oldukça başarılı olan çiftin aşk hayatı da oldukça güzel geçtiği gözler önünde.

İlişkileri hakkında oldukça çok konuşulan çift İzmir'de kısa bir süre önce beraber görüntülendikten sonra ilişkilerini açıklayan çift, artık kendileri fotoğraf paylaşım yapmaya başladı.

Şu sıralar Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ekranlara gelen Demet Özdemir, başarılı oyunculuğunun yanı sıra Oğuzhan Koç ile olan birlikteliği ile de gündeme gelmeye başladı. Çiftin beraber çekindikleri fotoğraf adeta beğeni ve yorum yağmuru yağdı.

İkilinin birlikte oturup sohbet ederken çekilmiş olan fotoğrafları, takipçileri ve sevenleri tarafından oldukça doğal bulunup bir milyonu geçik beğeni alırken binlerce yorumu aldı.

Aşklarını artık göz önünde yaşamaya başlayan çift siyah beyaz fotoğraflarıyla ünlü isimlerden de beğeni ve yorum geldi.

Demet Özdemir'in rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde beraber oynadığı Engin Öztürk ve Naz Göktan’dan da fotoğrafa beğeni geldi.

Çok sayıda ünlü fotoğrafa beğeni bırakırken, Şükran Ovalı, Fatma Toptaş, Ayşe Tolga, Melis İşiten, İsmail Ege Şaşmaz, Zeynep Bastık, Farah Zeynep Abdullah, Özge Gürel, Nur Fettahoğlu, Ezgi Mola fotoğrafı beğenenler arasındaydı.

Demet Akalın ise hem fotoğrafı beğenip hem de yorum yapan ünlülerden oldu. Demet Akalın, Demet Özdemir'in paylaşmış olduğu fotoğrafın altına yorum olarak ‘’ Enişteee’’ yazarak kendi Instagram hesabı üzerinden yorumunu yaptı.

Çiftin yeni yelken açtığı ilişki hayranları ve ünlü arkadaşları tarafından oldukça destek görüp beğenilmekte.