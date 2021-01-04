Oğuzhan Koç Kimdir, Sevgilisi Kim, Kaç Yaşında?

Ekranların sevilen eğlence programı Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanıdığımız Oğuzhan Koç’un aşk hayatıyla magazin gündemine oturması ile birlikte “Oğuzhan Koç kimdir? Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Koç'un sevgilisi kim?” gibi soruların yanıtları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Sizler için Oğuzhan Koç’la ilgili tüm merak edilenlere haberimizde yer verdik.

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

13 Mayıs 1985 yılında Erzincan’da dünyaya gelen Oğuzhan Koç, 13 Mart 1992 yılında yaşanan Erzincan Depreminden sonra ailesiyle birlikte Bursa’ya yerleşti.

Bursa Devlet Konservatuarı hocalarından 8 yaşında müzik eğitimi almaya başlayan Koç, bu eğitimi almaya 8 sene boyunca devam etti. Gazi Anadolu Lisesi'ne başlamasının ardından oluşturduğu müzik grubuyla üniversite şenliklerinde çeşitli konserler sergiledi. Bu süreçte amatör olarak tiyatro ile de ilgilenen Oğuzhan Koç, Eser Yenenler ile lisede yakın arkadaş oldu.

Oğuzhan Koç, İzmir Dokuz Eylül Üniversite’sinde bir yıl İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesinde okudu ama bir yılın sonunda bırakarak 2005 yılında İstanbul’a taşındı. Eser Yenenler ile birlikte yaşamaya başlayan Oğuzhan Koç, grup kurarak çeşitli mekanlarda şarkı söyledi. Ardından İstanbul Üniversitesi’nde Antropoloji Bölümünde okumaya başladı.

BKM Atölye oyuncularının arasına 2007 yılında Ağustos ayında katılan Oğuzhan Koç “Çok Güzel Hareketler Bunlar” programında sergilediği oyunculuk ve müzik yeteneği ile kısa sürede insanları kendisine hayran bıraktı. 2009 senesinde yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Neşeli Hayat filminde de rol aldı.

Söz ve müziği kendisine ait olan “Gül Ki Sevgilim” şarkısını şarkıcı Ferhat Göçer'e vermiş ve büyük beğeni toplamıştır. Gülben Ergen’in 2009 yılında çıkardığı “Uzun Yol Şarkıları” albümünde yer alan "Giden Günlerim Oldu" şarkısı da Oğuzhan Koç'a aittir.

2013 yılında Star TV’de Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile birlikte ‘3+1’ isimli gece şovunun sunuculuğunu yapan Oğuzhan Koç, Acun Ilıcalı’nın programı satın almasıyla birlikte 5 Ekim 2013 tarihinden itibaren aynı ekiple ‘3 Adam’ programına geçmiştir.

OĞUZHAN KOÇ'UN SEVGİLİSİ KİM?

Zeynep Koçak ile 8 senelik bir birliktelik yaşayan Oğuzhan Koç, 2015 yılında sevgilisinden ayrıldı. Şimdilerde ise Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir ile bir ilişki yaşadığı iddiası konuşuluyor.

OĞUZHAN KOÇ’UN ALBÜMÜ

2013 - Ben Hala Rüyada

2020 – Ev

OĞUZHAN KOÇ’UN SİNGLELARI

2015 – Aşkla Aynı Değil (Gülben Ergen ile düet)

2016 – Bulutlara Esir Olduk

2017 – Küsme Aşka

2017 – Aşinayız (Murat Dalkılıç ile düet)

2018 – Beni İyi Sanıyorlar

2018 – Takdir-i İlahi

2019 – Sükut-u Hayal

OĞUZHAN KOÇ’UN OYNADIĞI DİZİLER

2015 - Bana Baba Dedi dizisinde Kaan karakteri

OĞUZHAN KOÇ’UN OYNADIĞI FİLMLER

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar

2009 - Neşeli Hayat

2018 – Yol Arkadaşım 2

2017 – Yol Arkadaşım

OĞUZHAN KOÇ’UN YER ALDIĞI TELEVİZYON PROGRAMLARI

2008 - 2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar

2013- 3+1

2013- 3 Adam