Oğuzhan Koç-Demet Özdemir ilişkisi hakkında İbrahim Büyükak yorumu! Dostu için neler söyledi?

Oğuzhan Koç, İbrahim Büyüak ve Eser Yenenler üçlüsünün çok yakın dost olduğu biliniyordu. Beraber 3 adam isimli programı yapan arkadaşlar hala çok yakın. Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak ise Bebek’te önceki gün eşi ile birlikte gezerken kameralara yakalandı. İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Beşer bebeklerini kucaklarına almak için gün sayarken sorulan sorular karşısında hangi cevapları verdi?

Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir ile olan ilişkisi gündeme bomba gibi düşmüş ve ardından çokta konuşulmuştu. Uzun süre de gündemde yer tutması beklenen bomba gelişme ile ilgili Koç’un yakın dostu İbrahim Büyükak’a bu kez birliktelikleri yeni öğrenilen çift hakkında sorular soruldu. Büyükak ise yakın dostu olan Oğuzhan Koç için Demet Özdemir ile olan ilişkisi hakkında “Allah herkesi mutlu etsin.” yorumunu yaptı.

İbrahim Büyükak, Nurdan Beşer ile Bebek’te görüntülenirken maske takmaları da takdir edildi. Çiftin çocuklarının doğmak için gün saydığı bilinirken eşi ile birlikte önceki gün kameralara takıldı. Bebek’te bulunan bir otelden çıkarken görüntülenen çifte yakın arkadaşları olan Oğzuhan Koç ve Demet Özdemir iliişkisi soruldu.

37 yaşında olan İbrahim Büyükak görüntülendiği sırada gazetecilerin sorusuna yeni dizi için çalıştığı cevabını verdi.

Daha sonra yakın dostunun magazin gündeminde adeta şok etkisi yaratan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ilişkisi hakkında soru yöneltilirken gazetecilerin sorularına ise İbrahim Büyükak, bu soru için bunu onlara sorarsınız. Allah herkesi mutlu etsin yorumunda bulundu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında aşk dedikoduları dolaşıyordu. Ve kısa zaman önce yapılan bu dedikoduların yersiz olmadığı anlaşılmıştı. Adeta şok etkisi yaratan ilişki ise daha uzun süre konuşulacak gibi duruyor. Oğuzhan Koç geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilişkileri olduğu hakkında yapılan yorumları doğrulamış ve yeni bir ilişkiye başladığını söylemişti.

Demet Özdemir ise konu ile ilgili olarak haberi doğrulamış ve yeni yılın aşk bombası ifadesini kullanmıştı. Geçtiğimiz hafta ise çift, Çeşme’de gözlerden uzak bir tatil yaptı. Demet Özdemir 2017 yılında da Koç’un programına katılmış ve 2019 senesinde verdiği konserde de şarkıcıyı yalnız bırakmamıştı.