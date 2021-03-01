O yanıt Serengil'i ikna etmedi: Kabul etmiyorum!

Kanal D'nin ilgiyle izlenen ve büyük tartışmalara neden olan dizisi Sadakatsiz'in başrollerinden Cansu Dere, önceki günlerde Melis Sezen ile çekildiği fotoğrafı Instagram'a yüklemişti. Diziye göre düşman olan ikilinin bu fotoğrafı Seren Serengil'i çileden çıkarmıştı. Dizide, kocası tarafından aldatılan Doktor Asya'nın (Cansu Dere) düşmanının Derin Arslan karakterini canlandıran Melis Sezen olduğunu hatırlatan Serengil, "Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası" ifadeleriyle tepki göstermişti.

Yapım şirketinin açıklamasına yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı Serengil'in bu tepkisi sosyal medyada alay konusu oldu. Dizinin yapım şirketi olan Medyapım ise Instagram hesabından ikilinin fotoğrafını paylaşmış ve Serengil'e yanıt verdi. Medyapım'ın yanıtında "Derin ve Asya’nın gerçekte Melis ve Cansu olduğuna yemin edebiliriz ama galiba bunu asla kanıtlayamıyoruz.." ifadeleri yer aldı.

Yapım şirketinin cevabı üzerine yeni bir yanıt veren Serengil, Cansu Dere ile melis Sezen'in dizi bitene kadar yana yana gelemeyeceklerini savundu. "Haftaya kötü başlatma beni Asya" ifadelerini kullanan Serengil, Melis Sezen'in başının üstüne boynuz emojisi yerleştirdi.

Sadakatsiz'in konusu ne?

Sezon başında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümünden itibaren büyük tartışmalara neden olan Sadakatsiz dizisi bu yayın sezonuna damgasını vurdu. Dizide doktor olan Asya (Cansu Dere), Volkan (Caner Cindoruk) tarafından aldatıldığını düşünmeye başlıyor. İlk zamanlarda bu düşüncenin bir paranoya olduğuna kendisini ikna etmeye çalışan doktor Asya, yaptığı araştırmalar sonucu durumun gerçek olduğunu öğrenir. Eşi Volkan'ın aşk yaşadığı kişinin, Volkan'ın iş yapmak istediği iş adamının kızı olan Derin Arslan (Melis Sezen) olduğunu öğrenen Asya, intikam almak için harekete geçer.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 16:24