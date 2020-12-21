O Ses Türkiye Yeni Yılbaşı Özel Bölümü Yayınlanacak! Dolandırıcı Rezza Zarrab'ın Eşi Jüri!

TV8'in medya patronu Acun Ilıcalı, Yılbaşında O Ses Türkiye'yi özel bölümü ile yayınlayacak. O Ses Türkiye yarışması 31 Aralık günü TV8 ekranlarında yayınlanacak. Jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Beyaz ve ülkenin en büyük dolandırıcılığına imza atan Rezza Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş olacak. Ünlü isimler jürileri kendilerine döndürmeye çalışacak.

Şu sıralar Netflix'e rakip yeni platformu Exxen ile uğaraşan Acun, bu yılbaşını da boş geçmedi. O Ses Türkiye yarışmasını yılbaşı özel bölümünü seyirci ile buluşturacak. Her sene yeni yılda O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümü çeken Acun, bu seneyi de boş geçmedi. Ünlü isimler 31 Aralık'ta yine şarkılar söyleyerek jüriyi kendilerine döndürmeye çalışacak. Bu sene jüride Hadise, Ebru Gündeş, Beyaz, Murat Boz yer alacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümü ile ekranlara gelecek. Acun Ilıcalı 1 Ocak'ta Exxen'i yayına geçirmeyi planlıyor. Acun bu hazırlıkların ışığında TV8'i de ihmal etmedi. Her sene yaptığı Yılbaşı özel programını bu senede yapacak. Bu sene O Ses Türkiye jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz, Beyaz ve Ebru Gündeş yer alacak. Exxen'in içerikleri ile boğuşan Acun'un ise programda yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

Ebru Gündeş, Rezza Zarrab'ın ülke tarihinin en büyük dolandırıcılığını yapmasının açığa çıkması sonrası, insanların haksızlıklar karşısında sokaklarda çocuklarına kaybettiği dönemde milyonlar aldığı programda ağlayarak "Çocuğumun psikolojisi bozuluyor eşimle ilgili haberler yapılmasın" diyerek ağlaması tepkilere neden olmuştu. Ancak tabii ki Türk halkını çok iyi bilen milyarder Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in yanında olmaya devam etmişti.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 11:20