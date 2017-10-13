O Ses Türkiye'ye Gökhan Özoğuz ile Yıldız Tilbe kavgası damga vurdu !

TV 8 ekranlarının en sevilen programı olan O Ses Türkiye'de Gökhan Özoğuz ile Yıldız Tilbe arasında geçen 'ırkçılık' kavgası gündeme bomba gibi düştü.

Yeni sezonda jüri koltuğunda oturan Yıldız Tilbe programın en renki kişiliği olan Gökhan Özoğuz bir yarışmacı yüzünden tartıştı.Jüri arkadaşlarıyla ve seyircilerle arasındaki ilişki çok iyi olan Yıldız Tilbe ilk kavgasını Gökhan Özoğuz ile yaşadı.O Ses Türkiye bugünlerde banttan yayın yaptığı için canlı olarak ekranlara da yansımadı bu tartışma.

İddialara göre yarışmaya Balkan müziği söyleyen bir yarışmacı katılmış, Yarışmacıya jürilerden sadece Yıldız Tilbe dönmemiş… Performansın sonunda da “Aaa sen Türkmüşsün… Ben seni yabancısın sandım. Türk olduğunu bilsem dönerdim” demiş. Bunun üzerine , Gökhan Özoğuz ise “Bu yarışmaya yabancılar da geliyor, niye dönmezdin ki” diye cevap vermiş.Yıldız Tilbe de "Burası O Ses Türkiye, ben Türk arıyorum. Burası O Ses İngiltere değil, öyle olsaydı İngiliz arardım” diye yanıt verince tansiyon daha da yükselmiş.Bunun üzerine olaya müdahale eden Acun Ilıcalı seyircileri salondan çıkartarak o günkü programı iptal etmiştir.