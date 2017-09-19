O görüntüler Erdem Kınay'ı yaktı Erdem Kınay ve eşi Sinem Kınay boşanıyor mu ?

Erdem Kınay geçen hafta Taksim’deki Pera Cafe’de, Faslı şarkıcı Hind ile görüntülendi.

Sarmaş dolaş eğlenen ikili çıkışta “Biz iş arkadaşıyız. Daha önce ‘Her Gece Kal’ şarkısında düet yaptık” dedi.

Ancak bu açıklama Sinem Kınay’ı ikna etmedi. Fotoğrafları gazetelerde görünce kızları Tanem’i (3.5) alıp evi terk etti.

KINAY İKNA TURUNDA

Erdem Kınay eşi Sinem Kınay’ın yüklü bir tazminat isteyip boşanmasından korkuyor. Bu yüzden Sinem Hanım’ı ikna etmeye çalışıyor.

Bir şarkıyı 60 bin TL’ye aranje eden Erdem Kınay en çok kazanan müzisyenler arasında. Acarkent’te 5 milyon TL’lik evi, biri 850 bin diğeri 700 bin TL olmak üzere 2 arabası ve başka yatırımları bulunuyor.

Erdem Kınay aşk yaşadığı iddia edilen Faslı Hind ile düet yapmıştı.