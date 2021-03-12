O dizide Aras Bulut İynemli de figüranlık yapmış!

Son yılların gözde oyuncusu Aras Bulut İynemli, dizilerin ve filmlerin aranan yüzlerinden birine dönüştü. 2010-2013 arası yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği Mete Akarsu karakteriyle geniş kesimlerce tanınmaya başlayan Aras Bulut İynemli'nin, daha önce de Arka Sokaklar'da figüran rolüyle kameraların karşısına geçtiği kaydedildi.

Yamaç Koçovalı karakteri milyonların sevgilisi oldu

Ünlü oyuncu, Show TV'nin uzun yıllardır izlenme listelerini alt üst eden Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle milyonların sevgili haline dönüştü. Haliyle ünlü oyuncunun daha öncei sinema ve dizi maceraları da didik didik edilmeye başlandı. Aras Bulut İynemli'nin kariyerini araştıranlar 2010'da yayınlanmaya başlayan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine ulaşıyorlar. İstanbul Teknik Üniversitesinde Uçak Mühendisliği bölümünde okuyan ancak daha sonra oyunculuk kariyerine atılan Aras Bulut İynemli'nin karmaşık geçmişi, sevenlerinin ilgisini çekiyor.

Arka Sokaklar'ın hangi bölümünde rol aldı?

Ortaya çıkan bazı videolar ve fotoğraflara göre Aras Bulut İynemli'nin kamerayla olan ilişkisi çok daha eskilere dayanıyor. Ünlü oyuncunun, Türk dizi tarihinin en uzun süre ekranda kalan dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da da bir figüran rolüyle kameraların karşısına geçtiği kaydedildi. 2006 yılında başlayan ve halen daha devam eden dizinin 122. bölümünde rol alan İynemli'nin, ekibin mücadele ettiği bir mafya grubunun adamı olduğu belirtildi.

Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı diziler

Arka Sokaklar - Konuk oyuncu Şeref (2009)

Öyle Bir Geçer Zaman ki - Mete Akarsu (2010-2013)

Muhteşem Yüzyıl - Şehzade Bayezid (2013-2014)

Maral: En Güzel Hikayem- Sarp Altan (2015)

İçerde Umut Yılmaz - Mert Karadağ (2016-2017)

Çukur - Yamaç Koçovalı (2017-günümüz)

Rol aldığı filmler

Mahmut ile Meryem - Mahmut (2013)

Tamam mıyız? - İhsan (2013)

Martıların Efendisi - Ateş (2017)

7. Koğuştaki Mucize - Memo (2019)



Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 16:09