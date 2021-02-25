O dergiye kapak olan ilk Türk Neslihan Atagül!

Geçtiğimiz haftalada geçirgen bağırsak sendromu geçiren ve magazin gündemine yerleşen oyuncu Neslihan Atagül, rahatsızlığı sebebiyle başrolünde oynadığı "Sefirin Kızı" dizisinden ayrılmıştı. Atagül'ün sağlık sorunlarından dolayı büyük sıkıntılar çektiği ve son ana kadar dizide kalmak istediği kaydedilmişti. Gelinen noktada diziye daha fazla katkı sunamayacağını kaydeden Neslihan Atagül, sağlığını da düşünmek zorunda olduğunu belirterek ayrılık kararı aldığını ifade etmişti. Atagül'ün diziden ayrılmasından sonra ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün diziye dahil olmuştu.

Fotoğrafını Instagram'dan paylaştı

Hayranlarının sağlık durumunu yakından takip ettiği Neslihan Atagül, vücudunu dinlendirdi ve doktorların gözetiminde harika bir geri dönüş yaptı. ABD'nin ünlü moda dergilerinden HOLA'nın kapağında fotoğrafına yer verilen Atagül, derginin kapak fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Atagül'ün paylaştığı fotoğraf adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncunun paylaşımına hem İngilizce hem de Türkçe not düştüğü görüldü. Böylece Neslihan Atagül, HOLA dergisinin kapağına çıkan ilk Türk oldu.

İspanyolca röportaj verdi!

Çekimlerinin Çırağan Sarayı'nda yapıldığı ve Neslihan Atagül'ün İspanyolca röportaj verdiği ifade edildi. Dünyanın birçok farklı ülkesinde kendisini sevenlerin bulunduğunu kaydeden Atagül, farklı dilleri konuşan insanların kendisini benimsemesinin heyecan verici olduğunu aktardı.

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Neslihan Atagül'ün Çerkes kökenli olduğu biliniyor. 2016 yılından beri Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül daha önce de Kara Sevda, Yaprak Dökümü ve Fatih-Harbiye ibi dizilerde rol almıştı.