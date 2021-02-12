Nusret Restaurantına Gelen McGregor'a 7 Bin TL'lik Altın Biftek Sundu

Dünyaca ünlü dövüşçü Conor McGregor, Nusret Gökçe'nin Abu Dabi deki restaurantına gitti. Conor McGregor bin dolar değerindeki Yani yaklaşık 7000 TL'lik altın biftek yediren Nusret, bu anları sosyal medya hesabından video olarak paylaştı.

Ünlülerin sıklıkla gittiği Nusret Gökce’nin restaurantlarına bu sefer dünyaca ünlü Conor McGregor gitti. David Beckham, Kevin, , Virgil Van Dijk ve Bruyne gibi yıldız futbolcuların ziyarette bulundu Nusret'in Abu Dabi deki restoranın son konuğu ise dünyaca ünlü dövüşçü yıldız oldu.

Geçtiğimiz aylarda Abu dabi'deki UFC 257 karşılaşmasında rakibi Dustin Poirier’e sürpriz bir şekilde yenilen İrlandalı dövüşçü, bin dolar değerindeki yani yaklaşık 7.000 TL olan altın bifteğin tadına baktı.

Ünlü yıldız bifteği sunarken klasik şovunu yapan Nusret, o anları ise kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın üzerine ‘’ Benim altın Bifteği mi seviyor’’ notunu düşen Gökçe, Conor McGregor’u sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlın üzerine etiketledi. Nusret Gökçe gelen misafirlerine özel yapmış olduğu klasik şovu paylaşan Nusret aynı zamanda dünyaca ünlü dövüşçü Conor McGregor Ile yan yana paylaşmış olduğu fotoğrafın altına ise, şampiyon notunu düşerek Conor McGregor’un kendi kişisel Instagram hesabına etiketledi.

Ünlü dövüşçü, Nusret'in Abu Dabi deki restaurantın da ailesi ve Nusret ile birlikte çekilmiş 10 adet fotoğrafını kendi Instagram hesabı üzerinde paylaşıp altına ise, McGregors Salt Bae Steak House Dubai'de güzel kesimler, notunu düşerken, Nusret'in kendi hesabını ve aynı zamanda, Nusret'in Etiler'de bulunan Nusr-et Steakhouse hesabını gönderisine ekledi.

Ünlü yıldız 1 yıllık aradan sonra, ringe karşılaşmaya çıkarken hiç beklemediği bir mağlubiyet ile karşılaştı. UFC’nin yaz adasına 24 Ocak 2021'de düzenlenen Dustin Poirier-Conor McGregorn maçı izleyenleri adeta büyülenmiş. Ünlü yıldız Dubai de gerçekleşen maçında ise ikinci rauntta nakavt olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 22:14