Nusret'e ABD'de soruşturma şoku !

Sosyal medyada restoranlarının mutfağında yemek hazırlama görüntüleriyle ünlenen Nusret Gökçe'nin başı ABD'deki sağlık otoriteleriyle başı dertte.ABD'de yayın yapan Newsweek haber sitesi, ABD'nin New York kentinde bulunan Nusr-Et restoranına soruşturma açıldığını duyurdu. Soruşturmanın nedeni ise sağlık kurallarının ihlal edildiği , olduğu öğrenildi.

New York Belediyesi Sağlık Departmanı'ndan bir yetkili, Nusret'in videolarının ardından kendilerine gelen şikâyetleri değerlendirerek bir soruşturma yürüttüklerini aktardı.

Newsweek, Nusr-Et restoranındaki yetkililerin soruşturmaya ilişkin yanıt vermekten kaçındığını söyledi.