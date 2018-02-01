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Nusret'e ABD'de soruşturma şoku !

ABD'de yayın yapan Newsweek haber sitesi, ABD'nin New York kentinde bulunan Nusr-Et restoranına soruşturma açıldığını duyurdu. Soruşturmanın nedeni ise sağlık kurallarının ihlal edildiği , olduğu öğrenildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 10:51
Nusret'e ABD'de soruşturma şoku !

Sosyal medyada restoranlarının mutfağında yemek hazırlama görüntüleriyle ünlenen Nusret Gökçe'nin başı ABD'deki sağlık otoriteleriyle başı dertte.ABD'de yayın yapan Newsweek haber sitesi, ABD'nin New York kentinde bulunan Nusr-Et restoranına soruşturma açıldığını duyurdu. Soruşturmanın nedeni ise sağlık kurallarının ihlal edildiği , olduğu öğrenildi.

New York Belediyesi Sağlık Departmanı'ndan bir yetkili, Nusret'in videolarının ardından kendilerine gelen şikâyetleri değerlendirerek bir soruşturma yürüttüklerini aktardı. 

Newsweek, Nusr-Et restoranındaki yetkililerin soruşturmaya ilişkin yanıt vermekten kaçındığını söyledi. 

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