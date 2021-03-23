Nuri Alço Öldü Mü? Korona Olan Nuri Alço'nun Sağlık Durumu Nasıl?

Türk sinemasının eski usta oyuncularından Nuri Alço, korona virüs testi yaptırdı ve pozitif sonuç aldı. Durumu ağırlaştığı öğrenilen usta isim Nuri Alço’nun sağlık durumu hakkında güncel bilgiler merak konusu oldu. Alço’nun hayranları, sevilen sanatçının hastaneye kaldırıldığını öğrendikten sonra üzüntüye boğuldu. Korona virüs testinde pozitif sonuç aldıktan sonra sağlık durumu ağırlaşan ve hastaneye kaldırılan Nuri Alço’nun sağlık durumu merak edildi. Türk sinemasının en başarılı isimleri arasında yer alan Nuri Alço’nun sağlık durumu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Önceki senelerde Burcu Sezginoğlu ile nikah masasına oturan Alço, hastaneye kaldırılması ile hayranlarını üzdü.

Usta isim Nuri Alço’nun eşi Burcu Sezginoğlu, oyuncunun hayranlarına seslendi ve dua istedi. Sezginoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşinin tedavi altında olduğunu ve emin ellere emanet verildiğini açıkladı. 69 yaşındaki oyuncunun korona virüse yakalanması sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sevilen oyuncunun hastaneye kaldırılması ardından sağlık durumu ile ilgili bilgiler önümüzdeki günlerde daha net öğrenilebilecek. Baba tarafından Bulgaristan göçmeni olan usta oyuncunun dedesi ise Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço’dur. Başarılı oyuncu Nuri Alço’nun hayatı hakkında detaylı bilgiler merak edildi.

Nuri Alço Kimdir?

26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gözlerini açan oyuncu 69 yaşındadır. Türk sinemasında sergilediği performanslar ile büyük başarılar yakalayan Alço, 1974 senesinde Yeşilçam’a geçmiştir. Oyunculuğun yanı sıra Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımı’nda profesyonel anlamda voleybol oynayan Nuri Alço, çeşitli işler ile ilgilenmiştir. Yeşilçam’da canlandırdığı tecavüzcü rolü ise akıllara kazınan usta isim, kötü adam rollerini başarı ile sergilemiştir. 80’li senelerin önemli isimlerinden olan Ahu Tuğba ile de bazı filmler çeken usta isim, Benzemez Kimse Sana isimli programın ikinci sezonuna da yarışmacı olarak katılmıştır.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021, 20:59