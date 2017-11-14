Nurgül Yeşilçay , İran'daki deprem felaketini yaşamış !

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay İran'da ölümden dönmüş .. Geçtiğimiz günlerde İran'da yaşanan yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olan depremin canlı şahitlerinden biri de ekranların sevilen ismi Nurgül Yeşilçay oldu.

Bayram Fazlı’nın ‘Güzel Cin’ adlı filmin çekimleri için İran’da bulunan ve 7.3 büyüklüğündeki depreme otelde yakalanan Nurgül Yeşilçay o anları şu şekilde anlattı; "Set yeni bitmişti. Dinlenmek için odama çıktım. O an deprem oldu. Sallanmaya başladık. Hemen resepsiyonu aradım. 'Korkulacak bir şey yok" dediler. Çok şükür iyiyiz. Çekimleri bitirmeden dönmeyeceğim.."

Nurgül Yeşilçay'ın yapmış olduğu bu açıklamalar sevenlerine derin bir oh çektirdi.