Nurgül Yeşilçay Evleniyor! Güzel Oyuncu ile Sevgilisi Necati Kocabay Evlenmeye Karar Verdi

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay evlilik kararı aldı! Nikah tarihlerini de oldukça değişik bir yöntemle seçmeye karar verdiler! İşte o yöntem…

Nurgül Yeşilçay güzelliğiyle herkesi büyülemeye devam ediyor. 44 yaşında olan oyuncu ise bir kez daha evlenmeye karar verdi.

Yapımcı Necati Kocabay ile bir süredir birlikte olan Nurgül Yeşilçay şimdi ise evlilik hazırlıklarına başlamış durumda. İkili salgın nedeniyle bir kez nikahı ertelemişti. Fakat şimdi Yeşilçay, düğün hakkında tekrar konuştu. Ve oldukça değişik bir yöntem seçmişler.

44 yaşındaki oyuncu Yeşilçay, düğünü zaten bir kez salgın nedeniyle ertelemişti. Şimdi ise uzun zamandır birlikte olduğu yapımcı sevgili Necati Kocabay ile tekrardan nikah masasına yürüyecek.

DÜĞÜN TARİHİNİ ASTROLOJIYE GÖRE SEÇECEK

Nurgül Yeşilçay düğün tarihi hakkında da bilgiler verdi. Yeşilçay, nikah tarihini ise astrolojinin belirleyeceğini söyledi.

Güzel oyuncu eğer salgın biterse yazın bir düğün yapmayı planladıklarını açıkladı. Fakat yine de kesin bir tarih olmadığını ekledi ve devam etti. Geçenlerde astrolog Hande Kazanova ve Dinçer’in bir programına katıldığını ve orda önerdikleri tarihi dikkate de alacağını söyledi.

HAYATIM NECATİ'DEN ÖNCE- NECATİ'DEN

Nurgül Yeşilçay aynı zamanda kısa süre önce katıldığı televizyon programında sevgilisinden bahsetmişti. Yeşilçay, hayatındaki dönüm noktalarından birinin de sevgilisi olduğunu söylemişti.

Güzel oyunu, hayatımı Necati’den önce ve sonra ayırmak gerekiyor dedi. Yeşilçay, Necati Kocabay’dan önce çok karmaşık ilişkiler yaşadığını itiraf etti.

40 YAŞINA GELDİĞİNDE KARARINI VERMİŞ

Güzel oyuncu bir anısını da paylaştı. 40 yaşına geldiğinde ve mutfakta tek başına olduğu bir gün hayatını bu şekilde devam ettiremeyeceğine saçma sapan ilişkiye ihtiyacı olmadığını anlamış. Daha sonra da sevgilisi Necati ile bir otak arkadaşları sayesinde tanıştığını ve Necati Bey’in onu kibarlığıyla etkilediğini açıkladı.

"EVLİLİĞE HAZIR HİSSEDİYORUM"

Yeşilçay, Necati ile birlikteliğin onu mutlu ettiğini ve yalnızlığını da giderdiğini anlattı.

Kendisini hayatında ilk kez evliliğe hazır hissettiğini de anlattı.

DAHA ÖNCE EVLENMİŞTİ

Nurgül Yeşilçay ise daha önce de bir evlilik yapmıştı. 2004 yılında oyuncu Cem Özer ile evlenmiş ve 2010 yılında boşanmışlardı. İkilinin Osman Nejat adlarında bir oğlu var.



