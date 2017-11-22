Nur Yerlitaş'tan 'Şehit'ler için skandal sözler !

Ünlü modacı Nur Yerlitaş'tan 'Şehitler' hakkında skandal sözler ...Nur Yerlitaş söylediği sözler sonrasında büyük tepki çekti.Dün katıldığı bir davette 'Şehitler' için kullandığı skandan sözler büyük tepki çekti.İşte Nur Yerlitaş'ın o skandal sözleri ..

Nur Yerlitaş, dün akşam Neslihan adındaki bir arkadaşının doğum gününe katıldı. Katıldığı gecede sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Yerlitaş söylediği sözler sonrasında büyük tepki çekti.Görüntülerde Nur Yerlitaş'ın Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kaya ile konuşuğu görüldü.

Konuşma sonrasında ünlü modacı Yerlitaş 'Şehitler' ile ilgili olarak , "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullandı.

Nur Yerlitaş'ın bu sözlerine tepki çığ gibi büyüyor ...