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Nur Yerlitaş gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı !

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, dün sosyal medya üzerinden yaptığı yayında söylediği sözler yüzünden gündeme bomba gibi düşmüştü.Nur Yerlitaş söylediği sözler sonrasında büyük tepki çekti.Dün katıldığı bir davette 'Şehitler' için kullandığı skandal sözlerin ardından büyük tepki çeken Nur Yerlitaş'tan açıklama geldi.

23 Kasım 2017 Perşembe 09:47
Nur Yerlitaş gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı !

Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın 'Şehitler' hakkında söylediği sözler büyük tepkiye neden olmuştu.Nur Yerlitaş, dün sosyal medya üzerinden yaptığı yayında söylediği sözler yüzünden gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçen akşam katıldığı gecede sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Yerlitaş söylediği sözler sonrasında büyük tepki çekti.Görüntülerde Nur Yerlitaş'ın  Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kaya ile konuştuğu görüldü.

Konuşma sonrasında ünlü modacı Nur Yerlitaş 'Şehitler' ile ilgili olarak , "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmıştı.Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Yerlitaş ;"“Ben Nur Yerlitaş. Benim hayata bakışımı, duruşumu beni uzaktan yakından tanıyan herkes bilir. Ucuz bir yanıltma taktiğiyle beni tüm sevenlerimin gözünde karalamaya çalışan kötü ruhlar asla sevinmesinler çünkü ben o kalıplara sığdırılamayacak kadar büyük yüreği olan bir kadınım. Çirkin ve kirli iştahlarıyla sosyal medyaya servis ettikleri kısacık görüntülerin aslı şudur: Sevenlerimin benden sık sık talep ettiği canlı yayını gerçekleştirdiğim bir sırada yanımdaki dostlarım bana bazı kişilerin ‘şehitler var’ yalanının arkasına saklanarak hakaret ettiklerini söylediklerinde ‘Ne yapayım Allah Allah istediklerini söylesinler’ dedim. Benim bu bir cümlemi alarak yaktıkları bir ateşe beni atmaya çalışan bu kirli kalpli insanların rahatsızlığım sebebiyle düzenli ilaç alıyor olmakla içki içemediğimi unutup elimdeki soda bardağına ‘içki’ demesi de aynı yozlaşmış zihniyetin ürünüdür. Benim ülkeme, vatanıma, bayrağıma saygımı ve minnetimi karalamaya kimsenin gücü yetmez. Allah ıslah etsin onları diyorum ve takdiri siz değerli kamuoyuna bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

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