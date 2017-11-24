Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
104553
ALTIN
163.855
DOLAR
3.9484
STERLİN
5.2660
EURO
4.6860
Son dakika...Polis helikopteri düştü !
Son dakika...Polis helikopteri düştü !
Primler yattı , Robin van Persie idmana çıktı !
Primler yattı , Robin van...
Dünyaca ünlü futbolcu Robinho'ya 9 yıl hapis cezası !
Ünlü futbolcu Robinho'ya 9 yıl...
Şırnak'ta askeri araca saldırı !
Şırnak'ta askeri araca saldırı !
Barcelona'da Messi devri sona eriyor !
Barcelona'da Messi devri sona eriyor...

Nur Yerlitaş'a tepkiler çığ gibi büyüyor ! Nur Yerlitaş'tan yeni açıklama

Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın şehitlerimiz hakkında söylediği sözlere tepkiler çığ gibi büyüyor.Nur Yerlitaş'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette 'Şehitler' için kullandığı skandal sözler büyük tepki çekti.

24 Kasım 2017 Cuma 12:32
Nur Yerlitaş'a tepkiler çığ gibi büyüyor ! Nur Yerlitaş'tan yeni açıklama

Ünlü modacı Nur Yerlitaş 'Şehitler' ile ilgili olarak , "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmıştı.Nur Yerlitaş'a tepkiler çığ gibi büyüyor.Nur Yerlitaş'tan konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama geldi.

Sevilen şarkıcı Demet Akalın , Nur Yerlitaş ile olan samimi dostluğunu bu sözlerin ardından bitirdi.Ünlü şarkıcı Serkan Kaya'da son klibinde oynayan Nur Yerlitaş'ın olduğu sahneleri klibinden çıkardı.Konuk olarak çağrıldığı TV Programı'da o daveti iptal etti.

Nur Yerlitaş çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine yazılı bir açıklama yaparak "Çirkin ve kirli iştahlı birileri, kısacık görüntümü sosyal medyaya servis etti. Aslında bana canlı yayın sırasında 'Şehit var!' denilerek yalan söylendi. Ben de 'Ne yapayım Allah Alah, istediklerini söylesinler' dedim. diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avatar Atakan'a hapis şoku ! Avatar Atakan'dan açıklama geldi...
Avatar Atakan'a hapis şoku ! Avatar Atakan'dan açıklama geldi...
Nur Yerlitaş gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı !
Nur Yerlitaş gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı !
Serenay Sarıkaya'dan Fi dizisinde cesur sahneler !
Serenay Sarıkaya'dan Fi dizisinde cesur sahneler !
Nur Yerlitaş'tan 'Şehit'ler için skandal sözler !
Nur Yerlitaş'tan 'Şehit'ler için skandal sözler !
Aleyna Tilki , dil eğitimi için ABD'ye gitti
Aleyna Tilki , dil eğitimi için ABD'ye gitti
Ayşegül Aldinç'in sütyensiz paylaşımı olay oldu !
Ayşegül Aldinç'in sütyensiz paylaşımı olay oldu !
Alper Potuk ve Tuvana Türkay çifti ayrıldı mı ?
Alper Potuk ve Tuvana Türkay çifti ayrıldı mı ?
Burcu Esmersoy, reklam çekimleri için servet kazanacak !
Burcu Esmersoy, reklam çekimleri için servet kazanacak !
Nişanlısından ayrılan Merve Özbey çok iddialı geri döndü !
Nişanlısından ayrılan Merve Özbey çok iddialı geri döndü !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim