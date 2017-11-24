Nur Yerlitaş'a tepkiler çığ gibi büyüyor ! Nur Yerlitaş'tan yeni açıklama

Ünlü modacı Nur Yerlitaş 'Şehitler' ile ilgili olarak , "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanmıştı.Nur Yerlitaş'a tepkiler çığ gibi büyüyor.Nur Yerlitaş'tan konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama geldi.

Sevilen şarkıcı Demet Akalın , Nur Yerlitaş ile olan samimi dostluğunu bu sözlerin ardından bitirdi.Ünlü şarkıcı Serkan Kaya'da son klibinde oynayan Nur Yerlitaş'ın olduğu sahneleri klibinden çıkardı.Konuk olarak çağrıldığı TV Programı'da o daveti iptal etti.

Nur Yerlitaş çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine yazılı bir açıklama yaparak "Çirkin ve kirli iştahlı birileri, kısacık görüntümü sosyal medyaya servis etti. Aslında bana canlı yayın sırasında 'Şehit var!' denilerek yalan söylendi. Ben de 'Ne yapayım Allah Alah, istediklerini söylesinler' dedim. diye konuştu.