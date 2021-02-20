Nur Fettahoğlu'nun Yeni Projesi Öğrenildi! Ünlü Oyuncu Hangi Dizi ile Anlaştı?

Nur Fettahoğlu, kısa süre önce final kararı alan Babil dizisinde rol almış ve performansı ile beğeni toplamıştı. Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan Babil dizisi geçtiğimiz sezonda ilk bölümünü yayınlamış ve pandemi dönemi öncesinde 10 bölümünü ekranlara getirmişti. Ardından koşullar uygun görülmediği için sezon finali de yapamayan dizi yeni sezonda da devam etme kararı aldığını belirtmişti. Ancak karşılaşılan durumlar beklentileri karşılamadı. Dizinin hayranları hayal kırıklığı yaşadı. Cuma akşamları seyirciyle buluşup televizyon ekranlarına gelen dizi, gerek güçlü oyuncu kadrosuyla ve gerek de hikayesi ile izlenenler tarafından sevilen bir dizi olmasına karşın istenilen reyting oranlarına ulaşamadı ve hayranlarını hayal kırıklığına uğratıp ekranlara veda etti.

Star TV'nin güçlü oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren dizi, reyting kurbanı olup 20. bölümüyle final yapma kararı alıp ekranlara veda etti. Nur fettahoğlu'nun yanı sıra dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Onur Saylak, Birce Akalay, Aslı Enver ve Mesut Akusta gibi birbirinden başarılı ünlü isimler rol alıp dizinin yeni bölümlerinde performans sergiliyor idi. 20. bölümü ile final yapma kararı alan Babil isimli başarılı dizi, erken final kararı alınmasının ardından sevenlerini üzmüştü. Nur Fettahoğlu ise projelerine bir süre boyunca ara verme kararı almıştı. Kasım ayında final yapan dizi Babil projesinin ardından Nur Fettahoğlu bir süre boyunca televizyon ekranlarından uzak kalmış ve sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile farklı bir projesinin olmadığını takipçilerinin bilgisine sunmuştu. Evinde kızı Elisa ile vakit geçiren Nur Fettahoğlu, paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerinden beğeni topladı. 2013 senesinde iş insanı olan Levent Veziroğlu ile evlenen Nur Fettahoğlu, 2017 yılında evliliklerinin 4. Yılında Elisa Güzin Veziroğlu isimli kızını dünyaya getirip doğum yapmıştı. Başarılı oyuncu Fettahoğlu, bir süre projeleri ara vermiş ve ardından Blue TV'de yayınlanan Bozkır isimli projede rol alıp hayranlarının karşısına geçmişti. Sonrasında Kanal D için çekilen Kardeş Çocukları isimli projede Afra Saraçoğlu'nun annesi rolünü canlandıran Nur Fettahoğlu, Babil isimli projeden sonra da dinlenme kararı alıp kızı ile ilgilendiğini hayranlarına bildirmişti. Son öğrenilen bilgilere göre ise gazeteci Birsen Altuntaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Nur Fettahoğlu hayranlarına müjdeli haberi vermiş bulundu. Ünlü oyuncu Exxen platformu için çekilen ve adından söz ettiren Hükümsüz isimli diziye konuk oyuncu olarak katılmış ve ardından dizi ile anlaşma sağlamış. Bu haber Nur Fettahoğlu'nun takipçilerini çok sevindirdi.