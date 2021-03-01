Nükhet Duru'dan ilk aşk itirafları!

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan şarkıcı Nükhet Duru hayatına dair samimim açıklamalarda bulundu. Hayatındaki ilk büyük aşkının Hürriyet gazetesinin eski sahibi Erol Simavi olduğunu kaydeden Duru, o yıllarda çok konuşulan aşkı hakkında konuştu. O yıllarda basın patronları arasında bir "centilmenlik anlaşması" olduğunu aktaran Duru, bu nedenle gazetelerde bu aşkın hiç yer almadığını kaydetti. Ünlü şarkıcı, başlangıçta bu aşka yanaşmasa da 21 ya da 22 yaşlarında Erol Simavi'ye "kör kütük aşık olduğunu" belirtti.

"Kırmızı jelatin içinde yakut yüzük"

Erol Simavi'nin, kendisini aşık etmek için bazı zeka oyunları oynadığını ifade eden Duru, bu kovalamacanın aylarca devam ettiğini dile getirdi. Kırmızı rengi sevdiği için Erol Simavi'nin kendisine "kırmızı jelatin içinde yakut yüzük" gönderdiğini aktaran Duru, hediyeleri görünce nazlandığını dile getirdi. Kutulardan bisküvi beklerken yüzüklerin çıktığını belirten Duru, "Siz beni nasıl biri zannediyorsunuz?" diyerek çıkıştığını ifade etti. Ünlü sanatçı, Erol Simavi'nin herkese sevecen bir şekilde yaklaştığını ve zamanla kendisinin de aşka düştüğünü kaydetti.

Hıncal Uluç'a sitem

Erol Simavi'nin utangaç bir insan olduğunu ve içkiye çok düşkün olduğunu belirten Duru, içkiyi bırakmasında ve kilo vermesinde kendi emeği olduğunu dile getirdi. Kendisinin tepkisinden korkutuğu için sevdiği bütün içkileri de çöpe attığını belirten Duru, Erol Simavi'nin "kendisinin ilk büyük aşkı" olduğunu kaydetti. Hıncal Uluç'un bu aşka köşesinde yer verdiğini hatırlatan ünlü şarkıcı, "yazmaması gerekirdi" dedi. Bu ilişkiyi kaleme alırken Hıncal Uluç'un çok sert ve yaralayıcı bir dil kullandığını hatırlatan Duru, "Erol Simavi hayatta olsaydı, Hıncal Ulıç cevabını alırdı" ifadelerini kullandı.