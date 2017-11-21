Nişanlısından ayrılan Merve Özbey çok iddialı geri döndü !

Geçtiğimiz günlerde 2.5 yıllık aşk yaşadığı nişanlısı Murat Binici’nin ihanetiyle neye uğradığını şaşıran güzel şarkıcı Merve Özbey ayrılık sonrası imaj değişikliğine gitti ve sahneye yeni imajıyla çıktı.Geçtiğimiz akşam Beyoğlu'nda bulunan Jolly Joker’de sevenleriyle buluşan Merve Özbey'e yeni imajının sorulması üzerine Özbey ; “Saçlarımın rengini açtık. Biliyorsunuz bunlar kadınsal hareketler” ifadelerini kullandı.

Ayrılık ile ilgili sorulara da cevap veren Merve Özbey ; " “Kader var, kaderin yolları var. Evet evliliği hak eden bir ilişkiydi ama olmayınca olmuyor” itiraflarında bulundu.