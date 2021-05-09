Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı Aşkı Neden Sona Erdi?

Survivor'da tanışan iki isim Nisa Bölükbaşı ve başarılı oyuncu Barış Murat Yağcı’nın birliktelik kararlarını sonlandırdığı haberi öğrenildi. Katılmış oldukları Survivor isimli yarışma programından sonra büyük bir hayran kitlesi edinen Nisa Bölükbaşı isimli yarışmacı ve oyuncu Barış Murat Yağcı arasındaki aşk magazin gündeminde oldukça büyük bir yer kaplıyordu ancak son zamanlarda ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği ile ilgili de haberler çıkmıştı. Edinilen son bilgilere göre Nisa Bölükbaşı ve oyuncu Barış Murat Yağcı’nın ilişkileri bitti ve bu haber Nisa Bölükbaşı’nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile öğrenildi. İkilinin aşkının kısa sürmesi dikkatleri çekerken Nisa Bölükbaşı ise sosyal medya hesabına yapmış olduğu açıklama ile bu haberi takipçilerine duyurdu. Oyuncu Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz aylarda Survivor'ın sevilen karakteri Nisa Bölükbaşı’na evlenme teklif etmişti fakat olumlu yanıt alamamıştı. Bu gelişme ardından oyuncu Yağcı'nın çıkarmış olduğu kitapta kullandığı ifadeler de büyük yankı uyandırdı ve tartışmalara sebep oldu.

Survivor'da yarışan oyuncu Barış Murat Yağcı’nın kitabında yazmış olduğu “Yüzlerce kadını tavlayıp onunla eve gelip sırtımı dönüp uyumak beni tatmin ediyor.” şeklinde kullanmış olduğu ifadeler ardından tepkiler ile karşılaşıldı. Kitabında kullanmış olduğu bu ifadeler ardından büyük tepki ile karşılaşan Barış Murat Yağcı sosyal medya üzerinden bir açıklama yapmıştı. Oyuncu Yağcı, sosyal medya hesabı üzerine yapmış olduğu paylaşımlarda 20'li yaşlarının başında kendi küçük çevresinde yaşadıkları olayları ve o döneme ait düşüncelerini paylaştığını belirtmiş ve konuya netlik kazandırmıştı.

Yaşanan bu olaylar ardından ise Survivor'da sevilen bir yarışmacı olan Nisa Bölükbaşı da sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve erkek arkadaşı oyuncu Barış Murat Yağcı ile olan ilişkilerini sevgi, saygı çerçevesinde noktaladıklarını takipçilerine duyurmuştu. Bunun yanı sıra, Nisa Bölükbaşı eski erkek arkadaşı olan Barış Murat Yağcı ya da hayatta başarılar dilediğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2021, 17:19