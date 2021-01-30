Nilperi Şahinkaya'dan, Kerem Bürsin ve Hande Erçel Açıklaması!

Aynen Aynen dizisinde rol arkadaşı olan Kerem Bürsin ve adının sıkça aşk dedikodularına karıştığı Hande Erçel için, Nilperi Şahinkaya'dan açıklama geldi.

Nilperi Şahinkaya'dan, Kerem Bürsin ve Hande Erçel Açıklaması!

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'da oynayan Nilperi Şahinkaya dizide Cansu karakterine hayat veriyor . Sevilen oyuncu aynı zamanda da BluTV plartformunda yayımlanan Aynen Aynen isimli dizi projesiyle de oldukça başarılı bir performans yakaladı. Güzel oyuncunun son dönemlerde hakkında oldukça konuşulmaya başlandı. Dışarıda Bebek'te yürürken kameralar tarafından görüntülenen oyuncu, havalar ısınınca kendisini dışarıya attığını ifade etti uzun süredir çalıştığını ve havanın güzel olması ile birlikte dışarı çıktığını  söyleyen başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya,  rol arkadaşı olan yakışıklı isim Kerem Bürsin ile birbirlerine  soğuk espriler yaptıklarını ifade etti.

  Nilperi Şahinkaya yapmış olduğu açıklamada şimdi küsmedik birbirimize Aynen Aynen dizi setinin gayet neşeli gittiğine yönelik açıklamalara yer verdi. Uzun bir süredir yayınlanan Aynen Aynen dizisinden 5. sezon çekimlerinin tamamlandığını ifade ederken bundan sonra  çekilecek olan 6. sezonda Kerem Bürsin ile yeniden bir araya geleceklerini ifade etti. BluTV Aynen Aynen dizisinin 5. sezonda Kerem Bursin'in gelinlik giymesi ile ilgili soruları cevaplandıran Şahinkaya,  kadın erkek ayrımcılığı var Kerem buna özellikle katılıyor ben de öyle senaristimiz buna katılıyor o yüzden bununla ilgili küçük şakalar yapıyoruz ve bunu ti’ye alıyoruz şeklinde açıklama yaptı.

 Kerem Bürsin ile Hande Erçel  hakkında sıkça  ortaya atılan aşk iddiaları için Nilperi Şahinkaya'ya sorulan soru oyuncunun şaşkınlık yaşamasına sebep oldu,  Nilperi Şahinkaya Hande Erçel'in bir ara Aynen Aynen dizi setine de uğradığını, ifade etti.

  Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in arasındaki olan uyum hakkında kısa bir süre önce açıklama yapan oyuncu ikiliyi birbirine oldukça yakıştırdığını ifade etmişti.

  Şahinkaya  daha önce yapmış olduğu açıklama için,  ya o konuya bir daha girmeyeceğim. Hayır girmeyeceğim. Vallahi girmeyeceğim diyerek,  bu konu ile ilgili konuşmaması gerektiğini ifade etti.

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