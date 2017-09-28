Nihat Doğan'dan çok konuşulacak Mustafa Ceceli açıklamaları

Nihat Doğan'dan yine magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalar geldi.

Nihat Doğan , Söylemezsem Olmaz programında şarkıcı Mustafa Ceceli'nin göründüğü gibi bir insan olmadığını ve sürekli dini kullanarak istismar ettiğini söyledi.Doğan , Mustafa Ceceli'yi de 'Dini bütün Ceceli' olarak tanıttı.Bu sözlerin ardından Nihat Doğan Mustafa Ceceli'ye seslenerek 'Böyle yaptığın müddetçe hem bu dünyanı hem de öbür dünyanı yakacaksın.'dedi.Bu sözlerin ardından Mustafa Ceceli'nin nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu oldu.