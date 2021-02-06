Netflix’ten Yeni Dizi! Barış Arduç ve Gökçe Bahadır’ı Buluşturan İddialı Projeden Son Gelişmeler

Ekranların sevilen yüzleri Barış Arduç ve Gökçe Bahadır gibi birbirinden başarılı iki isim yeni proje ile bir araya geliyor. İkili arasındaki uyumun nasıl olacağı merak edilirken kısa süre önce başlayan diziden ilk haber Barış Arduç’tan geldi. İki ünlü isim Bahadır ve Arduç’u birleştiren projenin isminin Kulüp olduğu öğrenilirken dizinin güçlü oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor.

Dizinin konusu, bölümleri, başrollerin uyumu gibi birçok konu merak edilirken Gökçe Bahadır da Kulüp ile setlere geri dönüş kararı aldı. Ufak Tefek Cinayetler projesinden sonra Menajerimi Ara’ya konuk oyuncu olarak katılan Bahadır, bir süredir farklı bir dizide rol almıyordu. Sevilen oyuncu Gökçe Bahadır geri dönme kararı aldı. Diğer taraftan Barış Arduç ise başrol oynadığı Kuzgun isimli dizisinin final yapma kararı almasının ardından Çukur dizisinde birkaç bölüm oynamıştı.

Netflix’te yayınlanması için hazırlıkları sürdürülen iddialı dizinin isimi “Kulüp” olacak. Gökçe Bahadır ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Fırat Tanış ve Salih Bademci de rol alacak. İki oyuncu aynı zamanda İstanbullu Gelin dizisinde de kamera karşısına geçmiş ve isimlerinden söz ettirmişti. Ekip içinde başarılı oyunculuk performansı ile dikkat çeken Metin Akdülger de bulunmaktadır.

Netflix’te yayınlanacak olan Kulüp 03 Medya tarafından oluşturulurken dizinin yönetmen koltuğunda ise son olarak İstanbullu Gelin dizisinde yönetmenlik yapan Zeynep Günay Tan olacak. Kısa bir süre önce Barış Arduç’un dizide taksici İsmet rolünü canlandıracağına yönelik haberler yapılmıştı. Bu haberlere karşılık olarak ise başarılı oyuncu Barış Arduç, verdiği ropörtajda Kulüp dizisinin çalışmalarının başladığını ancak kendisinin Şubat ayında sete giderek çekimlere başlayacağını belirtmişti.

Oyuncu ropörtajında hayranları ile paylaştığı bu bilginin ardından da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sette olduğunun müjdesini verdi. Oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dizi setinde olduğu ve dizinin ışık ekibinin sete hazırlık çalışmaları olarak ayarlamalar yaptıkları belli olmaktadır.

Oyuncu kendisine dizi ile ilgili yöneltilen sorular için ise heyecanlı olduklarını ve güzel bir proje olacağını düşündüklerini ifade etmiştir.