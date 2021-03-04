Netflix'ten Türkiye fiyatlarına zam!

Netflix, yüzlerce dizi ve film içeriğiyle birlikte izleyicilere hem donmadan hem de reklamsız yayın hizmeti sunuyor. Netflix'in abonelik ücretleri üç farklı grupta ücretlendiriliyor. En ucuz üyelik olan Temel Plan'da, sadece bir ekrandan standart çözünürlükte dizi ve film izlenebiliyor. Çift ekranın bulunduğu Standart Plan'da yayınların yüksek çözünürlükte izlenebilemesi olanağı sunuluyor. Platformun en pahalı planını ise Özel Plan oluşturuyor. Özel Plan'da dizi ve filmler, 4 ayrı ekrandan Ultra HD çözünürlükte izlenebiliyor.

Netflix'ten gelen açıklamada Türkiye'deki platform ücretlerine zam getirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada Türkiye'deki içerik kütüphanesinin zenginleştirilmek istendiği ve hizmet kalitesinin de yükseltilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Bu sebeplerden dolayı fiyatlarda artışa gidildiğini kaydeden Netflix Türkiye, her yaşa ve zevke uyacak yapımları üretmeye devam edeceklerini duyurdu. Yeni ücretlerin 4 Mart'tan itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

Temel Plan (Eski fiyat: 17,99 TL) - Yeni fiyat 26,99 TL Standart Plan (Eski fiyat: 29,99 TL) - Yeni fiyat 40,99 TL Özel Plan (Eski fiyat: 41,99TL) - Yeni fiyat 54,99 TL

Yeni yılda Netflix'te yayınlanacak Türk içerikleri

Netflix, birçok ünlü yabancı film, dizi ve belgesel seçeneğinin yanı sıra kendi yapımı lan Türk projelerine de girişiyor. 2021 yılında Netflix tarafından yayınlanması planlanan birçok film ve dizi bulunuyor. Orijinal Netflix yapımı olacak Türk dizilerinin; 50 metrekare, Fatma, Erşan Kuneri, Pera Palas'ta Gece Yarısı ve Bir Denizaltı Hikayesi olacağı kaydedildi. Yeni yılda platformda yayınlanacağı belirtilen Türk filmerinin ise; Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?, Beni Çok Sev, Mücadele Çıkmazı, Azizler ve 96 Yazı olduğu kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 13:00