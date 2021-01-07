Netflix La Casa De Papel 5.Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Tüm dünyayı kasıp kavurup fenomen haline gelen ve Netflix’te yayınlanan suç dizisi La Casa De Papel'in 5. sezonu heyecanla bekleniyor. İspanya Kraliyet Darphanesinde büyük bir soygunun gerçekleştirildiği İspanyol dizisinde 3.sezonla birlikte 4.sezonun finali de yapılmıştı. İzleyiciler, La Casa de Papel dizisinin 5.sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyor.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Casa De Papel’in 5. Sezonun ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Netflix'in La Casa De Papel ekranında final bölümünde "Kesin bilgi: Final sezonu yakında" ifadesi yer alıyor.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

La Casa De Papel dizisinin 5. sezon fragmanı henüz paylaşılmadı fakat La Casa De Papel’in resmi Twitter hesabından Türkçe anlamı “Soygun sona eriyor.” anlamına gelen İspanyolca “El atraco llega a su fin” cümlesi tweet olarak paylaşıldı.

LA CASA DE PAPEL YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

La Casa de Papel’in merakla beklediği 5. sezonunda Alvaro Morte tarafından canlandırılan Profesör ve soygun ekibinin gittikçe imkansız bir hale gelen soygunu nihayet tamamlamaları bekleniyor.

Dizinin ilk sezonlarında Raquel Murillo adlı polis amirine hayat veren fakat sonraki sezonlarda taraf değiştirerek “Lizbon” ismiyle soygun ekibine katılan Itziar Ituño, verdiği yeni röportajda 6.sezonla ilgili açıklamalar yaptı.

Sevilen oyuncu yaptığı açıklamada La Casa de Papel’in hikayesinin 5.sezonda bitirmenin doğru bir karar olduğunu ve dizilerin uzadıkça yorması veya tatsız hale gelip esneyen bir sakıza dönüşmemesi ve doğru uzunlukta olması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

LA CASA DE PAPEL KONUSU NE?

Bir suç dehası olan Profesör, uzun yıllardır kurduğu banka soygunu planını gerçekleştirmek içi polisi ustalıkla yönlendirir ve sekiz hırsız İspanya Kraliyet Darphanesine girip kendilerine rehineler alarak soyguna başlar. Dizi bu soygun esnasında yaşanan olayları ele almaktadır.

LA CASA DE PAPEL KAÇ SEZON?

Álex Pina’nın yarattığı La Casa De Papel dizisinin, ilk başta yalnızca iki kısma ayrılan tek bir sezondan ibaret olması planlanıyordu. İlk olarak 2 Mayıs 2017 ve 23 Kasım 2017 tarihleri arasında İspanyol televizyon kanalı olan Antena 3’te yayımlanmıştı. Netflix, 2017’nin sonlarında La Casa De Papel’in dünya çapında dijital yayın haklarını satın aldı ve diziyi daha kısa bölümlere böldü ve 22 bölüm ortaya çıktı. Dizinin ilk kısmı 20 Aralık 2017’de yayınlanırken ikinci kısmı da 6 Nisan 2018 tarihinde yayınlandı. Netflix, Nisan 2018'de dizinin bütçesini artırdı ve 16 yeni bölüm sipariş etti. 3.kısım 8 bölümden oluşuyordu ve 19 Temmuz 2019’da yayınlanmıştı. 8 bölüm olarak yayınlanan 4.kısım da 3 Nisan 2020’de yayınlandı. 5.kısım ise merakla bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 16:34