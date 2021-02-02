Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan evleniyor mu?

Yasak Elma setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan ikilisinden müjdeli haber gelerek ikilinin yakın zamanda evlenecekleri iddiası magazin gündemenine bomba gibi düştü.

Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade ilişkilerini ilk olarak sosyal medya üzerinden beraber fotoğraf paylaşarak ilan etmişlerdi. Fotoğraflarının altına yazdıkları romantik kelimelerle aşkları ilgi odağı olmuştu. Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan ilişkileri tam gaz devam ederken ikilinin aşklarını evlilikle taçlandıracağı söylenerek , pandemi sonrasında nikah masasına oturacakları öne sürüldü. İkili bu konu hakkında henüz açıklama yapmazken geçtiğimiz aylarda Gökahn Alkan , Nesrin Cavadzade'nin ailesi ile tanışmıştı. Nesrin Cavadzade'nin ailesi kızlarının evlilik kararı alması durumunda ilişkilerini desteklediğini ifade etmişti.

8 Aralık 1987 tarihinde istanbul'da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Otomativ bölümü okumuştur. Daha sonra Anadolu Üniversitesi'nde Dış Ticaret ve Pazarlama okumuştur. Lise yıllarında amatör olarak başladığı tiyatro hayatına daha sonra oyunculuk eğitimi alarak devam etmiştir. Birçok film ve dizilerde yer almıştır. İlk oyunculuk deneyemini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamıştır. Yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şunlardır: Gurbette Aşk, Kocamın Ailesi, Seviyor Sevmiyor, Zengin ve Yoksul, Yasak Elma, Makas, Organik Aşk Hikayeleri.

Nesrin Cavadzade kimdir?

30 Temmuz 1982 tarihinde Bakü'de dünyaya gelmiştir. 1.70 boyundadır.11 yaşında ailesi Türkiye'ye taşınmıştır. Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünü bitirmiştir. daha sonra oyunculuk eğitimi almıştır. İlk kez Yersiz Yurtsuz dizisinde başrol olarak ekranlara gelmiştir. Daha sonra birçok dizi ve filmlerde yer almıştır. Yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şöyledir: Kış Güneşi, Bizim Hikaye, Son Mektup, Küçük Ağa, Yangın Var, Samanyolu.