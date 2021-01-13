Neslihan Atagül'ün hastalığı nedir? Neslihan Atagül Sefirin Kızı'na veda mı edecek?

Neslihan Atagül'ün hastalığı nedir?

Neslihan Atagül'den kötü haber! Başarılı oyuncunun rahatsızlığı nedeni ile zor günler yaşadığı ortaya çıktı. Peki Neslihan Atgül'ün hastalığı nedir? İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor..

Sefirin Kızı adlı dizide Nare'yi canlandıran güzel oyuncu Neslihan Atagül'den üzen haber gelerek oyuncunun "Geçirgen Bağırsak" sendromuna yakalandığı ortaya çıktı. Hızla kilo kaybından oluşan bu hastalik yüzünden yaşam kalitesi düşen Neslihan Atagül set çalışmalarına ara verdi. 10 gün rapor aldığı öğrenilen oyuncunun evinde dinlendiği öğrenildi.

Neslihan Atagül Sefirin Kızı'na ara verdi!

Bağırsak sendromu yüzünden zor günler geçiren oyuncu Sefirin Kızı dizisine bir müddet devam edemeyecek. Geçirgen Bağırsak teşhisi konulan oyuncu dizi setine ara vererek, dinlenecek. Oyuncunun bu haberi ise herkesi üzerek Geçirgen Bağırsak Sendromu hastalığının nasıl bir hastalık olduğu merak edilmeye başlandı.

Geçirgen Bağırsak Sendromu nedir?

Güzel oyuncuya konulan Geçirgen Bağırsak Sendromu teşhisi üzerine bu hastalığın tam olarak ne olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Geçirgen Bağirsak Sendromu nedir?

Geçirgen Bağırsak Sendromu ; bağırsak hastalıkları arasında sık görülen bir hastalıktır. Özellikle yorgunluk ve halsizlikle ilk belirtilerini gösterir. Bağırsak hücreleri arasındaki bağın bozulması ile ortaya çıkar. Eğer bağırsaklarınıza sürekli olarak alerjiniz olan maddeler yada kimyasal maddeler ( çok fazla alkol ve sigara tüketimi gibi) temas ederse, bunun sonucunda bir strese bağlı bağırsak bakterilerinin düzeni değişir yada bağırsak hücreleri baskı altında kalmaya başlayabilir . Böylelikle hücrelerin yapısı bozulabilir veya işlevleri azalabilir. İşte böyle durumlarda bu hastalık ortaya çıkar.

Tedavisinde bol sıvı tüketilmeti, özellikle su. Kapalı hazır ürünlerden uzak durulup doğal besinler tüketilmeli ve bol dinlenilmelidir. Ayrıca stresten uzak durulmalıdır. Gereksiz ilaçlar kullanılmamalı. Doğru yağlar tüketilmelidir. Lifli gıdalar ve probiyetik besinler bol tüketilmelidir.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 16:00