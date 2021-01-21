Neslihan Atagül’ün Hastalığı Ne? Korkutan Açıklama Geldi Ölüm Riski Varmış!

Neslihan Atagül hastalığı nedeniyle baş rolde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinden ayrıldığını açıklamıştı. Ayrılık haberi sevenlerini ve dizinin hayranlarını oldukça üzdü. Ayrılık haberlerinden sonra başarılı oyuncunun sevenleri Neslihan Atagül’ün hastalığını araştırma başladılar. Peki Neslihan Atagül’ün hastalığı nedir, ölüm riski var mıdır?

Bir süredir sağlık sorunları ile gündeme gelen güzel oyuncu sevenlerini üzmüştü. Sefirin Kızı dizisinden de geçirdiği “bağırsak sendromu” nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştı. Uzmanlardan da konuya dair korkutan açıklamalar geldi. Uzmanlara göre bu hastalıkta ölüm riski bile bulunuyor!

Neslihan Atagül son dönemlerde oldukça kilo vermişti ve sette yaşadığı rahatsızlık nedeniyle de hastaneye kaldırılmıştı. Güzel oyuncuya ise “geçirgen bağırsak sendromu” teşhisi konulmuş ve tedavisine başlanmıştı. Güzel oyuncu ise daha önceki açıklamalarında vücudunun artık tolerans göstermediğini açıklamış ve baş rol oyuncusu olarak yer aldığı diziden ayrılmıştı.

EŞİ KADİR DOĞULU AÇIKLADI

Eşi Kadir Doğulu’da güzel oyuncunun hastalığına dair önceki aylarda açıklama yapmıştı.

Doğulu, eşinin irritabl bağırsak sendromu adlı bir hastalıkla savaştığını ve bunun ciddi bir sağlık sorunu olduğundan bahsetmişti.

Uzmanlardan ise korkutan açıklamalar geldi!

UZMANLAR NE DİYOR!

Neslihan Atagül’ün hastalığı sonrasında ise birçok uzman hastalığın sebeplerini açıkladı. Hastalık korkutucu ve hatta ölüm riski bile bulunan bir hastalıkmış!

Gelen uzman yorumlardan biri de Prof. Dr. Osman’a ait. Dr. Osman, bağırsak hücrelerinin sıkı sıkı dizili olmaları gerektiğini bunlarında zonulin adlı bir protein tarafından kontrol edildiğini açıkladı.

Çeşitli nedenlerden dolayı bu proteinin arttığını söyledi.

"ÖLÜMCÜL TEHLİKEYE NEDEN OLUR"

Bu protein arttığında ise hücreleri koruyan bağların gevşediğini bununda sızdıran bağırsak sendromuna sebep verdiğini ifade etti. Ölüm tehlikesi olduğunu da ekledi.

STRES SEBEPLERİNDEN BİRİ

Yine bir diğer Uzman Psk. Merve Öz’de hastalığın sebeplerini aktardı. Bağırsak sendromunun farklı sebeplerden ortaya çıkabileceğini açıkladı.

Beslenme hataları, stres ve antibiyotikler bu hastalığı tetikliyor. Yine bunların yanı sıra anti-depresyonlar ve gereksiz kullanılan ilaçlar da bu hastalığın sebeplerinden.

BESLENME ÇOK ÖNEMLİ

Uzman Dr. Özgür ise bu hastalığı uzak tutmak için beslenmenin önemine vurguladı. Glüten içerikli besinlerden ve karbonhidrattan uzak durmak gerektiğini açıkladı.

Aynı zaman gelen açıklamalara göre doğal olmayan yiyecekler, tarım ilaçları ve stres de hastalığa yakalanma riskini artıran sebepler.

ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Hastalara ise en iyi gelen şeylerden biri de bol bol kefir ve ev yoğurdu tüketmek.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 15:25