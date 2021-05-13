Neslihan Atagül’den Eşine Destek! Aşkın Tarifi Yayın Hayatına Hazırlanıyor

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Doğulu çifti uzun süredir mutlu beraberliklerini sürdüren ünlü isimler arasında geliyor. Fatih-harbiye isimli tane televizyon dizisi projesinde birlikte oynayan isimler bu proje ardından aşk yaşamaya başladı ve 2 yıllık birliktelikleri sonrasında da 2016 senesinde evlendi. Bu sıralar ise çiftin yeni bir dizi heyecanı yaşadığı bilinmekte. Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan Neslihan Atagül çekimlerin Bodrum'da yapıldığı sırada rahatsızlanıp bağırsak sendromu geçirmişti. Yaşadığı bu hastalık sebebiyle başarılı dizi Sefirin Kızı’nı bırakmak zorunda kalan ünlü oyuncu İstanbul'a geri döndü ve eşinden aldığı destek ile sağlığına kavuştu. Şimdilerde ise daha iyi olan Neslihan Atagül’ün bir süre daha yeni bir proje içerisinde yer almayacağı tahmin edilmekte.

Neslihan Atagül Doğulu’nun aksine Kadir Doğulu kısa süre önce Aşkın tarifi isimli olan dizinin çalışmalarına başladığını duyurmuştu. Çekimleri kısa süre önce başlayan dizinin tanıtım videosu da seyirci kitlesi ile buluştu. Dizinin başrollerinde Kadir Doğulu ile birlikte Serra Arıtürk da yer alırken 7 Haziran Pazartesi akşamında dizinin ilk bölümü izleyici kitlesi ile buluşacak. Bu tarihin sosyal medyadan bildirilmesi ile beraber Neslihan Atagül Doğulu eşi Kadir Doğulu’ya sosyal medyadan destek verdi. Yayınlanan fragmanı sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, kalp çizerek eşi Kadir Doğulu’yu etiketledi ve bir paylaşım gerçekleştirdi.

Aşkın Tarifi isimli dizinin daha başlamadan yurtdışı satışları için harekete geçtiği ve alıcılar ile görüşmeler başlattığı bilgisine ulaşıldı. Eğlenceli bir yaz dizisi olarak ekranlara gelecek olan proje iddialı bir şekilde yayın hayatına başlayacak. Dizinin başrol oyuncuları arasında bulunan Kadir Doğulu ilk tutkusunun oyunculuk olduğunu belirtirken ikincisinin ise mutfak olduğu bilgisini hayranları ile paylaşmıştı. Aşkın Tarifi dizisi oyuncu Kadir Doğulu'nun iki tutkusunu da bir araya getirirken seyirci kitlesi dizinin ilk bölümünü izlemek için sabırsızlanmakta.